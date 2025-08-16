17 Ağustos Pazar Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, eski bir aşkın izleri hâlâ kalbindeki yerini koruyor olabilir mi? Güneş ve Ketu'nun kavuşum enerjisi altında, bu eski anıların yeni aşklara bakışını etkilemesine izin vermemelisin. Hatta belki de bir an durup kendine, 'Gerçekten kimim ben ve bir ilişkiden ne bekliyorum?' diye sorma zamanı gelmiştir. Bu soruya vereceğin yanıtla belki de kendini bir nevi özgürleştirebilirsin.

Kim bilir, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam sırasıdır. Geçmişin gölgesinden sıyrılıp yepyeni bir geleceğe doğru ilerlemek için gereken cesareti kalbinin derinliklerinde bulabilirsin. Yeter ki geçmişi geride bırakıp yüzünü geleceğe dönmek için gereken cesareti kendinde bul. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…