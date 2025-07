14 Temmuz - 20 Temmuz Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta senin için adeta bir roller coaster gibi geçecek, hem heyecanlı hem de dolu dolu! Haftanın ilk yarısında, kariyerinle ilgili bazı önemli içgüdülerinle baş başa kalacaksın. Belki de uzun süredir kafanı meşgul eden ve üzerinde düşünmeye devam ettiğin bir iş pozisyonuyla ilgili değişiklik yapma zamanı geldi. Kendine bir an durup 'Gerçekten ne istiyorum?' diye sorman gerekiyor. Çünkü bu sorunun cevabını bulmak, bu hafta senin en büyük kozun olacak.

Haftanın ortasında ise, Merkür'ün durağanlaşması ve ardından Venüs'ün sahneye çıkmasıyla birlikte, yaratıcılığın ön plana çıkacak. Sunumlar, projeler veya kişisel imajını ilgilendiren işler söz konusu olduğunda, bu hafta senin için oldukça değerli olacak. Ancak burada dikkat etmen gereken şey, acele etmemek ve her detayı kontrol ederek ilerlemektir. Yani, hızlı hareket etmek yerine her adımını özenle atmalı ve her detayı gözden geçirmelisin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…