14 Temmuz - 20 Temmuz Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta senin için oldukça hareketli ve anlamlı geçecek gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde kariyerinle ilgili bazı önemli içgüdüler kazanabilirsin. Belki de uzun zamandır seni rahatsız eden ve üzerinde düşündüğün bir pozisyonla ilgili değişiklik yapma zamanı gelmiş olabilir. Kendine ne istediğini sor. Çünkü bu sorunun cevabını bulmak bu hafta en büyük gücün olacak.

Haftanın ortasında ise Merkür'ün durağanlaşması ve ardından gelen Venüs etkisi, yaratıcılığının ön plana çıkmasını sağlayacak. Sunumlar, projeler veya kişisel imajını ilgilendiren işler söz konusu olduğunda, bu hafta senin için oldukça değerli olacak. Ancak burada önemli olan nokta, acele etmemek ve detayları kontrol ederek ilerlemektir.

Aşk hayatına gelecek olursak, haftanın ortasında yaşanacak olan Merkür ile Venüs altmışlığı, kalbinin sesini daha rahat duymanı sağlayacak. Eğer bekar bir Aslan burcuysan, sahnede seni fark edecek biriyle yollarının kesişme ihtimali oldukça yüksek. Tabii eğer bir ilişkin varsa, sevgi dili konuşmanın ve duygularını ifade etmenin her şeyi daha tatlı hale getireceğini göreceksin. Bu hafta, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…