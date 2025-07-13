14 Temmuz - 20 Temmuz Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta aşk hayatında neler olacağına dair biraz dedikodu yapmaya ne dersin? Gökyüzü senin için oldukça hareketli bir hafta vadediyor. Haftanın ortasında Merkür ile Venüs'ün altmışlık yapacağı özel bir buluşma var. Bu buluşma, kalbinin sesini daha yüksek ve daha net bir şekilde duymanı sağlayacak. Bu da demek oluyor ki aşk hayatında neler olup bittiğini daha iyi anlayabileceksin.

Bekar bir Aslan burcuysan, bu hafta senin için oldukça ilginç olabilir. Sahnenin yıldızı sen olacaksın ve bu durum, seni fark edecek biriyle yollarının kesişme ihtimalini artırıyor. Yani, aşk kapını çalabilir ve hayatına yeni biri girebilir.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta sevgi dilini konuşmanın ve duygularını ifade etmenin ne kadar önemli olduğunu göreceksin. İlişkindeki iletişim, her şeyi daha tatlı ve daha anlamlı hale getirecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…