14 Temmuz - 20 Temmuz Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, tahtının rahatlığını hissetmek için arada bir uzanıp dinlenmen gereken bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta, bedenin ve ruhun sana bir mesaj veriyor: 'Parıldamak istiyorsan, önce topraklanmayı öğrenmelisin.' Bu, doğayla iç içe olmanın ve temiz havanın enerjisini hissetmenin tam zamanı.

Hayatın hızlı ritmi, bazen bizi olduğumuz yerden alıp sürükler. Ancak bu hafta, abartılı ritimlerden biraz uzak durmanın senin için daha iyi olacağını düşünüyorum. Kendini hızlı yaşamın stresinden biraz olsun arındırmak için daha sakin ve huzurlu bir tempo seç.

Biliyoruz, senin en büyük silahın o muhteşem gülüşün. İşte bu hafta, kahkahanın yarattığı o pozitif titreşimler, senin için en güçlü şifa olacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…