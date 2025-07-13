14 Temmuz - 20 Temmuz Koç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta senin için heyecan dolu bir yolculuğa dönüşebilir. Pazartesi gününden itibaren ayaklarını yataktan sıcak bir kahve eşliğinde indirdiğinde kariyerinde bazı değişimlerin esintilerini hissedebilirsin. İçgüdülerin seni yeni bir maceraya, belki de daha önce hiç düşünmediğin bir kariyer yoluna çekebilir. Ancak, çevrendeki bazı dış faktörler, belki de alıştığın rutinler, seni eski yoldan sapmamak için zorlayabilir. Bu durum biraz huzursuzluk yaratabilir, belki de biraz endişe. Ancak unutma, bu sadece geçici bir durum ve sonunda her şey yoluna girecek.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise düşüncelerin hız kazanabilir. Bir yandan hızla akıp giden düşüncelerin, diğer yandan Merkür'ün durağanlaşması ile bazı planlarının ağır aksak ilerlemesi seni biraz geri çekilmeye itebilir. Ancak bu durum, aslında bir hazırlık evresi olabilir. Eğer bu süreci dikkatli bir şekilde değerlendirirsen, işlerinin perde arkasında sana kazanç sağlayacak bir hamle ortaya çıkabilir.

Haftanın sonunda ise belki de daha önce başvurduğun ama olumlu bir yanıt alamadığın bir iş fırsatı tekrar karşına çıkabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…