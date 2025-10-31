onedio
Kasım Akrep Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu
Kasım 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:10

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Kasım ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Akrep ve yükselen Akrep burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Kasım ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Kasım ayına özel aylık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu ay aşkta 19 Kasım Akrep Yeni Ayı seni tamamen dönüştürüyor. Kalbin yeniden doğuyor adeta. Uzun süredir kapalı tuttuğun duygular bu ay açığa çıkıyor. Yeni Ay, seni derin bir bağa çekebilir; karşılaşacağın kişi adeta ayna görevi görebilir. 

Mevcut ilişkilerde ise duygusal samimiyet artıyor. Birlikte yeni bir sayfa açabilir, geçmişi şifalandırabilirsiniz. Bekar Akrepler için bu dönem “tutku ve farkındalık” ekseninde bir aşk getiriyor. Kalbinin sesi seni asla yanıltmayacak, yeter ki korkusuzca sev. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

