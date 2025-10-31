Sevgili Akrep, bu ay aşkta 19 Kasım Akrep Yeni Ayı seni tamamen dönüştürüyor. Kalbin yeniden doğuyor adeta. Uzun süredir kapalı tuttuğun duygular bu ay açığa çıkıyor. Yeni Ay, seni derin bir bağa çekebilir; karşılaşacağın kişi adeta ayna görevi görebilir.

Mevcut ilişkilerde ise duygusal samimiyet artıyor. Birlikte yeni bir sayfa açabilir, geçmişi şifalandırabilirsiniz. Bekar Akrepler için bu dönem “tutku ve farkındalık” ekseninde bir aşk getiriyor. Kalbinin sesi seni asla yanıltmayacak, yeter ki korkusuzca sev. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…