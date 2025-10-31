onedio
Akrep Burcu right-white
Kasım 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:31

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Akrep ve yükselen Akrep burçlarının Kasım ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Kasım ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu ay Boğa Dolunayı ile birlikte enerjin yükseliyor, ancak fazla çalışma veya yoğun duygular bağışıklık sistemini zorlayabilir. Düzenli uyku, hafif spor ve meditasyon stres yönetimi için kritik olacak. Özellikle sindirim sistemine dikkat etmek önemli; probiyotik ve lif ağırlıklı besinler sağlığını destekleyecek. 

Ayın ortasından itibaren ise nefes ve gevşeme teknikleri hem bedensel hem zihinsel enerjini dengeler. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

