Sevgili Akrep, bu ay Boğa Dolunayı ile birlikte enerjin yükseliyor, ancak fazla çalışma veya yoğun duygular bağışıklık sistemini zorlayabilir. Düzenli uyku, hafif spor ve meditasyon stres yönetimi için kritik olacak. Özellikle sindirim sistemine dikkat etmek önemli; probiyotik ve lif ağırlıklı besinler sağlığını destekleyecek.

Ayın ortasından itibaren ise nefes ve gevşeme teknikleri hem bedensel hem zihinsel enerjini dengeler. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…