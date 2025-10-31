Sevgili Akrep, bu ay Mars ile Neptün üçgeni, sezgini iş hayatında kullanmana yardımcı oluyor. Yaratıcı projelerde liderlik yapabilir, stratejik kararlar alabilirsin. Karmaşık durumlarda çözüm üretmek ve ekip içinde etkili iletişim kurmak kolaylaşacak. Bu dönemde motivasyonun yüksek ve hedeflerine odaklanmış olacak; riskleri doğru yönetmek başarıyı garantiliyor.

Boğa Dolunayı, uzun süredir emek verdiğin projelerin görünür hale gelmesini sağlıyor. Terfi, övgü veya yeni sorumluluklar gündeme gelebilir. Dolunay, performansını değerlendirmek, stratejini gözden geçirmek ve projeleri sonuçlandırmak için mükemmel bir zaman. Enerjini doğru yönlendirirsen hem kısa vadede kazançlı hem de uzun vadede kalıcı başarı elde edebilirsin. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…