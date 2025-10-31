Sevgili Akrep, bu ay Mars ile Neptün üçgeni kariyerinde yaratıcı bir kıvılcım yakıyor. Özellikle sanat, tasarım, iletişim veya sahneyle ilgili alanlarda vizyonun büyüyor. Bu ay sezgisel kararlar başarı getiriyor.

5 Kasım Boğa Dolunayı, ortaklık veya iş ilişkilerinde bir dönüm noktasına işaret ediyor. Yeni bir iş teklifi ya da ortak bir proje kapıda olabilir. Dengede kalmak, seni uzun vadeli bir kazanca götürecek.

Aşkta 19 Kasım Akrep Yeni Ayı seni baştan yaratıyor. Yeni biriyle tanışabilir ya da mevcut ilişkinde tamamen yeni bir sayfa açabilirsin. Bu ay aşkın seninle birlikte yeniden doğuyor. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…