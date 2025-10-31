onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Kasım Akrep Burcu Aylık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
Kasım 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:16

Gökyüzü Kasım ayında bir hayli hareketli! Akrep ve yükselen Akrep burçları Kasım ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Kasım ayı nasıl geçecek? Bu ay Akrep ve yükselen Akrep burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu aylık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu ay Mars ile Neptün üçgeni kariyerinde yaratıcı bir kıvılcım yakıyor. Özellikle sanat, tasarım, iletişim veya sahneyle ilgili alanlarda vizyonun büyüyor. Bu ay sezgisel kararlar başarı getiriyor.

5 Kasım Boğa Dolunayı, ortaklık veya iş ilişkilerinde bir dönüm noktasına işaret ediyor. Yeni bir iş teklifi ya da ortak bir proje kapıda olabilir. Dengede kalmak, seni uzun vadeli bir kazanca götürecek.

Aşkta 19 Kasım Akrep Yeni Ayı seni baştan yaratıyor. Yeni biriyle tanışabilir ya da mevcut ilişkinde tamamen yeni bir sayfa açabilirsin. Bu ay aşkın seninle birlikte yeniden doğuyor. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bu Ay Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu ay duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın