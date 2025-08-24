25 Ağustos Pazartesi Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, haftanın ilk gününe iş hayatında parıldayan bir yıldız gibi giriş yapıyorsun. Kendini enerjik ve dinamik hissetmendeki en büyük etken, Aslan burcuna geçiş yapan Venüs'ün sana sunduğu tutku dolu enerji. Bu enerji sana adeta bir hediye gibi geliyor ve hayatına yeni bir renk katıyor.

Eğer şu anda bir ilişkin varsa, bu geçiş, ilişkilerini daha da kuvvetlendirecek. Daha önce hiç olmadığı kadar yoğun ve ateşli bir bağ kurma fırsatı bulabilirsin. Bu dönemde partnerinle belki de daha önce hiç yaşamadığın deneyimleri yaşama şansın olabilir. Bu deneyimler, ilişkini daha da güçlendirecek ve birbirinize olan bağınızı pekiştirecek. Öte yandan henüz bekarsan, bu dönemde karşına çıkabilecek güçlü ve etkileyici biriyle tanışabilirsin. Bu kişiye tutkuyla ve aniden bağlanabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…