25 Ağustos Pazartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

25 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Ağustos Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, haftanın ilk gününe enerjik ve kararlı bir başlangıç yapmaya hazır mısın? Venüs'ün Aslan burcunda olması, senin içindeki liderliği ve iddialı yanı ortaya çıkarıyor. Fakat unutma, her ne kadar enerjik ve güçlü hissetsen de, sağlığını ihmal etmemelisin.

Özellikle omuz ve sırt ağrılarına dikkat etmen gerekiyor. Eğer işin gereği olarak uzun süre masa başında kalman gerekiyorsa, bu durum senin için bir sorun olabilir. Bu yüzden esneme hareketlerine mutlaka vakit ayırmalısın. Yani bugün, kendine biraz zaman ayır ve bu esneme hareketlerini uygula. Hem vücudunu rahatlatacak, hem de enerjini yükseltecek bu hareketler, senin için oldukça faydalı olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

