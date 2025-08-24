25 Ağustos Pazartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, haftanın ilk gününe iş hayatında parlayan bir yıldız gibi başlıyorsun. Venüs'ün Aslan burcuna yaptığı geçiş, olağanüstü bir cazibe kazanmanı sağlıyor. Bu cazibe özellikle yöneticilerin veya otorite figürleri karşısında seni ön plana çıkarıyor.

Tam da bu noktada, bu pazartesi günü terfi alman, yeni bir iş teklifi alman veya iş yerindeki üst düzey kişilerden övgü dolu sözler duyman oldukça olası. Bu haftanın başlangıç enerjisi, projelerini sunmak ve hedeflerini öne çıkarmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Yani, bu hafta başında iş hayatında önemli adımlar atarak kariyerinin seyrini değiştirebilir, kazancını katlayabilirsin.

Sıra geldi aşka... Aşk hayatına gelecek olursak, Venüs sana adeta tutku dolu bir hediye gönderiyor. Bu dönemde zaten bir ilişkin varsa, ilişkilerinde daha ateşli ve daha yoğun bir bağ kurma fırsatı bulabilirsin. Galiba, onunla daha önce hiç yaşamadığın şeyleri yaşamak üzeresin! Tabii eğer bekarsan, bu dönemde karşılarına çıkabilecek güçlü ve etkileyici biriyle tanışabilirsin. Tutkuyla aniden bağlanarak aşkı hiç olmadığı kadar güçlü yaşayabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…