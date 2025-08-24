25 Ağustos Pazartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, hızlı bir haftaya başlıyorsun. Pazartesi sendromunu bir kenara bırakıp haftaya enerji dolu bir başlangıç yapmaya hazır olmalısın. Venüs'ün Aslan burcuna geçiş yapmasıyla birlikte iş hayatında seni daha da cesur ve yaratıcı bir dönem bekliyor. İşte bu yüzden haftanın ilk toplantısında fikirlerini özgürce ifade etmekten çekinmemelisin. Zira, bu hafta fikirlerin ve önerilerinle iş yerindeki herkesi etkileyecek, dikkatleri üzerine çekeceksin.

Yeni projelere katılmak mı istiyorsun? Yoksa uzun zamandır aklında olan bir girişim var da bir türlü ilk adımı atamadın mı? Şimdi tam zamanı! Kendini kanıtlama arzun bu hafta tavan yapacak. Ancak bu dönemde ekip çalışmasının gücünü de göz ardı etmemelisin. Çünkü ekibinden aldığın bu güç sana beklenmedik fırsatlar sağlayacak.

Aşk hayatına gelirsek... Bugün Venüs'ün Aslan burcuna geçişi seni adeta aşk sahnesine çıkarıyor. Eğer kalbinde bir boşluk varsa, bu hafta karşılaşacağın biriyle bu boşluğu doldurman oldukça muhtemel. Zaten enerjin ve çekiciliğinle etrafındakileri kolayca etkileyebileceksin. Ama bugün her zamankinden çok daha romantik ve tutkulu anlar yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...