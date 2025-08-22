onedio
23 Ağustos Cumartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

23 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ağustos Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, gününü daha da parlak kılacak bir haberimiz var. Bugün, Başak burcunda meydana gelen Yeni Ay, enerjini toparlamanda sana yardımcı olacak bir destek sunuyor. Bu, enerji seviyeni yükseltmek ve hayatına daha fazla canlılık katmak için mükemmel bir zaman.

Bu dönemde, arkadaşlarınla geçireceğin keyifli vakitler, moralini yükseltmek için bire bir. Belki bir kahve buluşması, belki bir sinema keyfi veya belki de uzun zamandır planladığın bir piknik... Kim bilir? Tabii sosyal hayatını canlandırırken sağlığına da özen göstermen gerekiyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için ekstra bir vitamin desteğine ihtiyacın olabilir. Belki C vitamini yönünden zengin bir portakal suyu, belki bir demet taze sebze ya da belki de bir multivitamin takviyesi hekim tavsiyesi ile alınabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

