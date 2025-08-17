onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Akrep Burcu
18 Ağustos Pazartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
18 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ağustos Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için enerji dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Zihinsel enerjinin tavan yaptığı bu dönemde, bedeninin biraz yorulabileceğini unutma. 

Tam da bu noktada haftaya başlarken kendine kısa esneme molaları ayır, bu molalar sırasında derin nefes egzersizleri yapmayı da ihmal etme. Bu basit ama etkili yöntemler, gün içindeki gerilimi azaltmana yardımcı olacak ve enerjini daha verimli kullanmanı sağlayacak. Bir diğer önemli nokta da beslenmen. Baharatlı yiyeceklerin cazibesine kapılmak kolay olabilir, ancak sindirim sistemini düşünerek ölçülü olmanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
