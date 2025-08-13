14 Ağustos Perşembe Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün her şeyin bir yeri olmalı! Ay'ın Boğa burcundaki konumu ve Plüton'un Kova burcundaki kare açısı, iş hayatın ile ailevi sorumlulukların arasında bir denge kurmanı gerektirecek. Mesela iş arkadaşlarınla arandaki ilişkileri yönetirken, daha net olmanın vakti geldi. Mümkünse iş ile özel hayatı tamamen ayırmalı, sohbetlerini ve iç dinamiklerini bile buna göre değiştirmelisin. Galiba işte olan işte kalmalı, evde olan evde…

Tam da bu noktada özellikle aile bireyleriyle yönetilen işler ve maddi ortaklıklar devreye girebilir. Finansal anlamda güvence sağlayarak geleceğini garantilemek istiyorsan, duygusallığı profesyonel hayatından uzak tutmalısın. İş ilişkilerin gibi maddi bağlarını da çıkarların doğrultusunda inşa etmeye cesaret etmeyi de unutmamalısın!

Biraz da aşktan söz edelim mi? Bugün sevgilinle daha fazla paylaşımda bulunma ihtiyacı hissedebilirsin. Duygusal yoğunluğun yüksek olabilir. Ancak Ay ve Plüton’dan aldığın enerji, duygularını yapıcı bir şekilde ifade etmek konusunda seni destekleyebilir. Hadi ona aşkını itiraf et. Ondan adım beklemeyi bırak ve teklifini de yap! Bekar Akrep burçlarını da unutmayalım! Enerjisi yüksek bir kişi, ilgini çekebilir ve hayatına yeni bir heyecan getirebilir. Onu nerede arayacağını bil yeter! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…