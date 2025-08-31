1 Eylül - 7 Eylül Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta senin için bir enerji patlaması gibi olacak. Yaratıcılığın tavan yapacak ve sosyal etkileşimlerin artacak. Ancak bu durum, bedenini yorabilir. Bu nedenle, enerjini dikkatli bir şekilde yönetmen önemli olacak.

Hafta ortasına geldiğimizde, Merkür'ün etkisiyle, beslenme ve uyku düzenin daha önemli hale gelecek. Yani, sağlıklı ve dengeli bir diyetle beslenmeye ve uyku düzenine ekstra dikkat etmeye başlamak için mükemmel bir zaman. Bu, enerji seviyelerini yüksek tutman ve haftanın geri kalanında kendini iyi hissetmen için önemli olacak.

Haftanın sonunda ise, Balık Dolunayı'nın etkisiyle, hafif baş ağrıları veya mide hassasiyeti yaşayabilirsin. Bu durumları hafifletmek için, bol su tüketmeyi ve kısa yürüyüşler yapmayı düşünmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…