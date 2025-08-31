1 Eylül - 7 Eylül Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta gökyüzünün en ciddi gezegeni Satürn, hayalperest Balık burcuna retro hareketiyle adım atıyor. Bu hareket, yaratıcılığını ve sahne önündeki cesaretini sınavdan geçirecek. Belki de hayatının bu döneminde, daha sağlam ve emin adımlarla ilerlemek için detayları toparlaman gerekebilir. Bu, senin için biraz zorlu olabilir ama sonunda tüm bu çabanın karşılığını alacağından emin olabilirsin.

Hafta ortasına geldiğimizde, iletişim gezegeni Merkür, titiz Başak burcuna geçiş yapıyor. Bu hareket, sosyal çevrende hareketlilik yaratabilir. Sosyal ortamlarda parıldayabilir, fikirlerinle etrafındaki insanları etkileyebilirsin. Haftanın sonunda ise Balık burcunda bir Dolunay ve Ay Tutulması yaşanacak. Bu gökyüzü olayı, kalbinin derinliklerine bir ışık tutarak, yaratıcılığını ya da aşkını daha güçlü bir şekilde ifade etmeni sağlayabilir. Bu enerji, iç dünyanda yeni bir anlayışın kapılarını aralayabilir.

Gelelim aşk hayatına! Bu hafta Balık Dolunayı, tutkulu bir enerjiyle geliyor. Eğer bir ilişkin varsa, sevdiğin kişiyle romantik ve dönüştürücü anlar yaşayabilirsin. Bu dönem, ilişkinde yeni bir sayfa açma fırsatı sunabilir. Öte yandan eğer yalnızsan, ruhuna dokunan ani bir tanışma gündeme gelebilir. Kim bilir, belki de aşk hayatında yeni bir dönem başlıyor olabilir. Bu hafta, yıldızların senin için neler hazırladığını görmek için sabırsızlanıyoruz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…