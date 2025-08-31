1 Eylül - 7 Eylül Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta gökyüzünde ciddiyetiyle tanınan Satürn, hayal dünyasının sınırlarını zorlayan Balık burcuna retro hareketiyle giriş yapıyor. Bu, senin için yaratıcılığını ve sahne önündeki cesaretini test etme zamanı demek. Belki de hayatının bu döneminde, daha sağlam ve emin adımlarla ilerlemek için detayları toparlaman gerekebilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde, iletişim ve zeka gezegeni Merkür, titiz ve detaycı Başak burcuna hızlı bir geçiş yapıyor. Bu hareket, sosyal çevrende hareketlilik yaratabilir. Sosyal ortamlarda parıldayabilir, fikirlerinle etrafındaki insanları etkileyebilirsin. Belki de yeni insanlarla tanışma, yeni fikirlerle karşılaşma fırsatı bulabilirsin. Haftanın sonunda ise Balık burcunda bir Dolunay ve Ay Tutulması yaşanacak. Bu gökyüzü olayı, kalbinin derinliklerine bir ışık tutarak, yaratıcılığını ya da aşkını daha güçlü bir şekilde ifade etmeni sağlayabilir. Bu enerji, iç dünyanda yeni bir anlayışın kapılarını aralayabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…