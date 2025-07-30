“Zengin Gibi Yaşama” Felsefesi Mantıklı mı Yoksa Tüketim Sistemi Tarafından Oluşturulmuş Bir Tuzak mı?

Görselde kahvesini yudumlayıp Saint-Tropez’de tatil yapıyormuş gibi poz veren biriyle karşılaştığında, aklına acaba bu gerçekten mi zengin, yoksa sadece öyle mi yaşıyor sorusu geliyorsa, sen de bu çağın en tartışmalı yaşam tarzlarından biriyle karşı karşıyasın. Zengin gibi yaşamak! Lüksü taklit eden ama cebindeki gerçeklerle çok da örtüşmeyen bu felsefe, kimilerine göre özgüvenli bir vizyon, kimilerine göre kapitalizmin cilalı bir tuzağı. Gel, bu yaklaşımı enine boyuna inceleyelim. Çünkü bazen Gucci gözlüğün ardında aslında büyük bir kredi borcu gizli olabiliyor!