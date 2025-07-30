“Zengin Gibi Yaşama” Felsefesi Mantıklı mı Yoksa Tüketim Sistemi Tarafından Oluşturulmuş Bir Tuzak mı?
Görselde kahvesini yudumlayıp Saint-Tropez’de tatil yapıyormuş gibi poz veren biriyle karşılaştığında, aklına acaba bu gerçekten mi zengin, yoksa sadece öyle mi yaşıyor sorusu geliyorsa, sen de bu çağın en tartışmalı yaşam tarzlarından biriyle karşı karşıyasın. Zengin gibi yaşamak! Lüksü taklit eden ama cebindeki gerçeklerle çok da örtüşmeyen bu felsefe, kimilerine göre özgüvenli bir vizyon, kimilerine göre kapitalizmin cilalı bir tuzağı. Gel, bu yaklaşımı enine boyuna inceleyelim. Çünkü bazen Gucci gözlüğün ardında aslında büyük bir kredi borcu gizli olabiliyor!
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Kendini lüks içinde hayal etmek psikolojik olarak motive edici oluyor.
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Sosyal medya bu felsefeyi körüklüyor ama gerçeklik algımızı da çarpıtıyor.
Zengin gibi yaşamak, ekonomik gerçeklerle çatışıyorsa finansal çöküşe neden oluyor.
Marka takıntısı, bireysel özgünlüğü öldürüp kitlesel tüketime yönlendiriyor.
Zenginlik hissi geçici bir tatmin sağlayabiliyor ama kalıcı huzuru garanti edemiyor.
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Tüketim ekonomisi, bu felsefeyi canlı tutmak için sürekli kişileri dürtüyor.
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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