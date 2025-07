“Zengin Gibi Yaşama” Felsefesi Mantıklı mı Yoksa Tüketim Sistemi Tarafından Oluşturulmuş Bir Tuzak mı?

Zengin gibi yaşamak, bazı insanlar için bir tür motivasyon kaynağı. Daha iyi bir hayat hedefleyen kişiler, sanki o hayatın içindeymiş gibi davranarak pozitif bir psikoloji oluşturuyor. Bu yaklaşım, “fake it till you make it” (oluncaya kadar taklit et) anlayışını da destekleyen nitelikte. Gerçek zenginliği çağıran bir niyet gibi de düşünebilirsiniz. Ancak bu durum sürekli hale geldiğinde, gerçeklerle yüzleşme kabiliyetimiz çok zayıflıyor. Yani ay sonunda kiranı zor öderken Bali’ye gitme hayali kurmak, bir noktada psikolojik çöküşüne sebep olabiliyor. Hayal kurmak güzel ama altı boşsa motivasyon, zamanla hayal kırıklığına dönüşüyor.