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Yüzde Kaç Psikopat Olduğunu Bu Testle Öğren!

Yüzde Kaç Psikopat Olduğunu Bu Testle Öğren!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
12.06.2025 - 17:03

Hepimizin içinde karanlık bir taraf olabilir… Ama bazılarının içinde o karanlık, diğerlerine göre biraz daha fazla yankılanıyor olabilir mi? Bu testte sana yönelteceğimiz 10 soru sayesinde kişiliğinin gölgeli köşelerine doğru eğlenceli ama dürüst bir yolculuğa çıkacaksın. Verdiğin cevaplar senin ne kadar 'psikopat' eğilimler taşıdığını ortaya koyacak. Elbette bu bir Onedio testi ve gerçek bir teşhis değil ama sonuçlar seni şaşırtabilir!

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1. Bir arkadaşın senin en sevdiğin tişörtünü habersizce aldı ve geri vermedi. Ne yaparsın?

2. Yolda yürüyorsun ve karıncalar var. Ezer misin?

3. Birinin başarısını kıskandığında ne yaparsın?

4. Kavga izlemek seni nasıl hissettirir?

5. Patronun sana haksızlık yaptı. Ne yaparsın?

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6. Bir yalan söylemek zorunda kalsan ne hissedersin?

7. Sevmediğin bir insanın başına kötü bir şey geldi. Ne hissedersin?

8. Empati yaparken zorlanır mısın?

9. Kendi çıkarın için biriyle dost olur musun?

10. Oyun oynarken hile yapar mısın?

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%0 Psikopat – Tamamen Masum, Tertemiz Bir Ruhsun

Senin içinde zerre karanlık yok gibi. Empatin yüksek, vicdanın güçlü ve başkalarına zarar vermek şöyle dursun, onların acılarını kendi içinde hissediyorsun. Sana göre adalet, merhamet ve nezaket sadece kelimeler değil, hayatın temel taşları. Kalbini kırmak bile insanları rahatsız ediyor olabilir çünkü sen kimseye bilerek zarar vermezsin. Bu durum seni çoğu zaman “fazla iyi” biri yapabilir. İnsanlar bazen seni kullanabilir ya da duygularını suistimal edebilir ama sen yine de onlara karşı kin beslemezsin. Kendi sınırlarını çizmek konusunda daha güçlü olman gerekse de, senin gibi bir insanın varlığı dünyayı daha yaşanılır kılıyor. Ancak, bu kadar yumuşak olmanın bazı zorlukları da var. Zaman zaman duygusal yüklerle baş etmekte zorlanabilir, kendi duygularını bastırabilirsin. Yine de senin yolun doğru, temiz ve güvenli. Masumiyetinle parlayan bir ruhsun. Psikopatlık mı? Ucundan bile geçmemişsin!

%25 Psikopat – Hafif Karanlık Taraflı, Duygularıyla Dengeli

Senin içinde hafif bir karanlık var ama bu karanlık seni kötü biri yapmıyor. Bazen kendi çıkarlarını öncelikli kılabiliyorsun, bazen de birine karşı içten içe haksızlık düşündüğün oluyor. Ancak genel olarak merhametli, dengeli ve ölçülü birisin. Sana zarar verilmediği sürece kimseye zarar vermezsin. Sende gizli bir strateji gücü var. İnsanların niyetlerini kolay anlayabiliyor, gerektiğinde kendini koruyacak kadar soğukkanlı davranabiliyorsun. Bu durum sana kontrollü bir “psikolojik savunma” mekanizması kazandırmış olabilir. Yani içindeki minik “psikopatlık” seni hayatta daha sağlam tutan bir zırh gibi. Bu haliyle sen çok tehlikeli değilsin ama tamamen masum da sayılmazsın. Zaman zaman hesap yapıyor, küçük planlar kuruyor olabilirsin. Ancak hâlâ içinde empati barındıran birisin. Sınırdasın ama kontrol sende. Bu seni hayatta oldukça başarılı biri de yapabilir.

%50 Psikopat – Ne Melek Ne Şeytan, Ortalarda Bir Yerde

Senin içinde hem iyilik hem kötülük var ve hangisinin ağır basacağı tamamen duruma bağlı. Empati kurabildiğin insanlar için oldukça nazik ve duyarlı olabilirsin ama sınırlarını aşanlara karşı acımasızlaşman an meselesi. Duygularını bastırmak yerine stratejiyle hareket etmeyi tercih ediyorsun. Manipülasyon, planlama ve oyun kurma konusunda oldukça yetenekli olabilirsin. Başkalarının duygularını okuyup kendi lehine çevirebilecek kadar keskin zekân var. Bu seni hem tehlikeli hem etkileyici biri yapıyor. İnsanlar seni çözemedikçe ya sana hayran kalıyor ya da senden korkuyor. Senin bu “orta karanlık” hâlin, seni sıradan biri olmaktan çıkarıyor. Kimi zaman bir lider, kimi zaman bir oyuncu gibisin. Psikopatlık seviyen yüksek olmasa da, bazı anlarda içindeki o karanlık tarafın kontrolü ele geçirdiği kesin. Her an her şeyi yapabilirmişsin gibi bir aura taşıyorsun.

%75+ Psikopat – Soğukkanlı, Hesapçı ve Karanlık Ruhlu

Senin içinde epey karanlık bir enerji var. Duygular senin için sadece araç olabilir; insanların hislerini ya kontrol etmek ya da yok saymak sana çok uzak değil. Empatiyle aran pek iyi değil gibi çünkü sen daha çok mantığınla ve hesaplarınla hareket eden birisin. Hedefin varsa gözün başka hiçbir şey görmeyebilir. İnsanlara mesafeli, duygulara karşı ise kayıtsızsın. Bu seni bir tehdit değilse bile, kesinlikle dikkat edilmesi gereken biri yapıyor. Sevdiklerine karşı sadık olabilirsin ama birini gözden çıkardıysan geri dönüşü olmaz. Soğukkanlılığın ve sabrın seni çok güçlü bir karakter haline getiriyor. Ancak bu güç beraberinde yalnızlığı da getirebilir. İnsanlar sana güvenmekte zorlanabilir ya da senden çekinebilir. Bu yüzden bazen duygularını göstermekten kaçınmak yerine kontrollü bir şekilde paylaşman, seni daha anlaşılır bir birey yapacaktır. İçindeki karanlığı iyi yönetebilirsen, hayatın her alanında çok başarılı olabilirsin.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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