Yüzde Kaç Psikopat Olduğunu Bu Testle Öğren!

Senin içinde epey karanlık bir enerji var. Duygular senin için sadece araç olabilir; insanların hislerini ya kontrol etmek ya da yok saymak sana çok uzak değil. Empatiyle aran pek iyi değil gibi çünkü sen daha çok mantığınla ve hesaplarınla hareket eden birisin. Hedefin varsa gözün başka hiçbir şey görmeyebilir. İnsanlara mesafeli, duygulara karşı ise kayıtsızsın. Bu seni bir tehdit değilse bile, kesinlikle dikkat edilmesi gereken biri yapıyor. Sevdiklerine karşı sadık olabilirsin ama birini gözden çıkardıysan geri dönüşü olmaz. Soğukkanlılığın ve sabrın seni çok güçlü bir karakter haline getiriyor. Ancak bu güç beraberinde yalnızlığı da getirebilir. İnsanlar sana güvenmekte zorlanabilir ya da senden çekinebilir. Bu yüzden bazen duygularını göstermekten kaçınmak yerine kontrollü bir şekilde paylaşman, seni daha anlaşılır bir birey yapacaktır. İçindeki karanlığı iyi yönetebilirsen, hayatın her alanında çok başarılı olabilirsin.