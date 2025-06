Yüzde Kaç Psikopat Olduğunu Bu Testle Öğren!

Senin içinde hem iyilik hem kötülük var ve hangisinin ağır basacağı tamamen duruma bağlı. Empati kurabildiğin insanlar için oldukça nazik ve duyarlı olabilirsin ama sınırlarını aşanlara karşı acımasızlaşman an meselesi. Duygularını bastırmak yerine stratejiyle hareket etmeyi tercih ediyorsun. Manipülasyon, planlama ve oyun kurma konusunda oldukça yetenekli olabilirsin. Başkalarının duygularını okuyup kendi lehine çevirebilecek kadar keskin zekân var. Bu seni hem tehlikeli hem etkileyici biri yapıyor. İnsanlar seni çözemedikçe ya sana hayran kalıyor ya da senden korkuyor. Senin bu “orta karanlık” hâlin, seni sıradan biri olmaktan çıkarıyor. Kimi zaman bir lider, kimi zaman bir oyuncu gibisin. Psikopatlık seviyen yüksek olmasa da, bazı anlarda içindeki o karanlık tarafın kontrolü ele geçirdiği kesin. Her an her şeyi yapabilirmişsin gibi bir aura taşıyorsun.