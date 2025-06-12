Yüzde Kaç Psikopat Olduğunu Bu Testle Öğren!
Hepimizin içinde karanlık bir taraf olabilir… Ama bazılarının içinde o karanlık, diğerlerine göre biraz daha fazla yankılanıyor olabilir mi? Bu testte sana yönelteceğimiz 10 soru sayesinde kişiliğinin gölgeli köşelerine doğru eğlenceli ama dürüst bir yolculuğa çıkacaksın. Verdiğin cevaplar senin ne kadar 'psikopat' eğilimler taşıdığını ortaya koyacak. Elbette bu bir Onedio testi ve gerçek bir teşhis değil ama sonuçlar seni şaşırtabilir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir arkadaşın senin en sevdiğin tişörtünü habersizce aldı ve geri vermedi. Ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yolda yürüyorsun ve karıncalar var. Ezer misin?
3. Birinin başarısını kıskandığında ne yaparsın?
4. Kavga izlemek seni nasıl hissettirir?
5. Patronun sana haksızlık yaptı. Ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir yalan söylemek zorunda kalsan ne hissedersin?
7. Sevmediğin bir insanın başına kötü bir şey geldi. Ne hissedersin?
8. Empati yaparken zorlanır mısın?
9. Kendi çıkarın için biriyle dost olur musun?
10. Oyun oynarken hile yapar mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
%0 Psikopat – Tamamen Masum, Tertemiz Bir Ruhsun
%25 Psikopat – Hafif Karanlık Taraflı, Duygularıyla Dengeli
%50 Psikopat – Ne Melek Ne Şeytan, Ortalarda Bir Yerde
%75+ Psikopat – Soğukkanlı, Hesapçı ve Karanlık Ruhlu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın