Yüksek Enflasyon Deyince İlk Akla Gelen: Arjantin’in Sürekli Devalüasyonla Mücadele Hikayesi

Arjantin’de cebinizdeki paranın değerini takip etmek adeta tam zamanlı bir iş gibi! Ülke, yüksek enflasyon ve sürekli devalüasyonla mücadele ederken halkı her gün yeni stratejiler geliştirmeye zorluyor. Pezonun değerindeki dalgalanmalar marketten bankaya kadar hayatın her alanını etkiliyor. Ama bu hikaye sadece ekonomik zorlukları anlatmakla kalmıyor derslerle dolu ve bir o kadar da ilginç bir serüven. Gelin, Arjantin’in para birimiyle yaşadığı bu inişli çıkışlı süreci birlikte keşfedelim.