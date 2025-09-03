Yüksek Enflasyon Deyince İlk Akla Gelen: Arjantin’in Sürekli Devalüasyonla Mücadele Hikayesi
Arjantin’de cebinizdeki paranın değerini takip etmek adeta tam zamanlı bir iş gibi! Ülke, yüksek enflasyon ve sürekli devalüasyonla mücadele ederken halkı her gün yeni stratejiler geliştirmeye zorluyor. Pezonun değerindeki dalgalanmalar marketten bankaya kadar hayatın her alanını etkiliyor. Ama bu hikaye sadece ekonomik zorlukları anlatmakla kalmıyor derslerle dolu ve bir o kadar da ilginç bir serüven. Gelin, Arjantin’in para birimiyle yaşadığı bu inişli çıkışlı süreci birlikte keşfedelim.
1980’lerde kronik enflasyon halkın cebini eriten bir canavara dönüştü.
1991’de sabit kur denemesi kısa süreli bir nefes sağladı.
2001 krizi, pesonun hızla değer kaybetmesi ve kaotik günleri beraberinde getirdi.
2002-2010 arası dalgalı kur sistemiyle yavaş yavaş toparlanma başladı.
2010’larda hükümet müdahaleleri döviz kurlarını kontrol etmeye çalıştı.
Günümüzde Arjantin halkı, dalgalanmalarla yaşamayı öğrenmiş durumda.
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
