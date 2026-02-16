onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
YouTuber Logan Paul'un 635 Bin Dolara Satın Aldığı NFT Resmen Çakıldı

YouTuber Logan Paul'un 635 Bin Dolara Satın Aldığı NFT Resmen Çakıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.02.2026 - 17:55

Blockchain teknolojisi üzerinde çalışan dijital varlıkların genel ismi olan NFT'ler, bir diğer ismiyle dijital sanat eserleri bir dönem ekonomi ve finans gündemine damga vurmuştu. Pek çok yatırımcının ileride fiyatı artar umuduyla milyonlarca dolar harcadığı bu basit dijital varlıklar bekleneni veremediği gibi devasa düşüşler de yaşadı. 2021'de YouTuber ve güreşçi Logan Paul'un 635.000 dolara aldığı NFT'nin fiyatı 155 dolara düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

0N1 Force koleksiyonundan "Bumblebee" adlı NFT 2021 yılında ünlü fenomen tarafından 635.000 dolara satın alınmıştı.

0N1 Force koleksiyonundan "Bumblebee" adlı NFT 2021 yılında ünlü fenomen tarafından 635.000 dolara satın alınmıştı.

Koleksiyona ait nadir bir parça olan bu NFT'nin yükseleceği tahmin ediliyordu. Ancak koleksiyonun diğer parçaları gibi Bumblebee de resmen çakıldı. Günümüzde bu ve benzer kıymetteki NFT'ler 150-200 dolar arasına alıcı buluyor.

Dönemin 1.8 milyon dolarlık satışla rekor kıran NFT'si ise günümüzde 400 dolar civarına alıcı buluyor.

Dönemin 1.8 milyon dolarlık satışla rekor kıran NFT'si ise günümüzde 400 dolar civarına alıcı buluyor.

2023-2025 verilerine göre, mevcut NFT'lerin %95'i sıfır veya çok düşük değerde işlem görüyor. Bunun nedeni de arzın patlaması, piyasaya binlerce proje çıkması ve ilerleyen yıllarda talebin düşmesi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın