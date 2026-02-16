YouTuber Logan Paul'un 635 Bin Dolara Satın Aldığı NFT Resmen Çakıldı
Blockchain teknolojisi üzerinde çalışan dijital varlıkların genel ismi olan NFT'ler, bir diğer ismiyle dijital sanat eserleri bir dönem ekonomi ve finans gündemine damga vurmuştu. Pek çok yatırımcının ileride fiyatı artar umuduyla milyonlarca dolar harcadığı bu basit dijital varlıklar bekleneni veremediği gibi devasa düşüşler de yaşadı. 2021'de YouTuber ve güreşçi Logan Paul'un 635.000 dolara aldığı NFT'nin fiyatı 155 dolara düştü.
0N1 Force koleksiyonundan "Bumblebee" adlı NFT 2021 yılında ünlü fenomen tarafından 635.000 dolara satın alınmıştı.
Dönemin 1.8 milyon dolarlık satışla rekor kıran NFT'si ise günümüzde 400 dolar civarına alıcı buluyor.
