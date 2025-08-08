Yol Kenarında Cansız Bedeni Bulunan Teslime Hanedan Anne ve Babası Hakkında Uzaklaştırma Kararı Aldırmış
Aydın’ın Efeler ilçesinde orman yolunda cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Teslime Hanedan’ın ölümüne dair yeni detaylar ortaya çıktı. Teslime Hanedan’ın şüpheli ölümüne ilişkin erkek arkadaşı Efe Fidan, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Öte yandan Teslime’nin anne ve babası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
Üniversite öğrencisi Teslime Hanedan cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı: Erkek arkadaşı tutuklandı.
Efe Fidan’ın, Teslime’yi vurulduğu yerden 50 metre kadar sırtında taşıdığı tespit edildi.
Anne ve babasına uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.
