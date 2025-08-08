onedio
Yol Kenarında Cansız Bedeni Bulunan Teslime Hanedan Anne ve Babası Hakkında Uzaklaştırma Kararı Aldırmış

08.08.2025 - 22:04

Aydın’ın Efeler ilçesinde orman yolunda cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Teslime Hanedan’ın ölümüne dair yeni detaylar ortaya çıktı. Teslime Hanedan’ın şüpheli ölümüne ilişkin erkek arkadaşı Efe Fidan, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Öte yandan Teslime’nin anne ve babası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Üniversite öğrencisi Teslime Hanedan cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı: Erkek arkadaşı tutuklandı.

Teslime Hanedan’ın cansız bedeni önceki gün Aydın’ın Efeler ilçesinde orman yolunda bulundu. Silah seslerinin ardından bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekibi Teslime’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi olan Teslime Hanedan’ın erkek arkadaşı Efe Fidan, kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Efe Fidan’ın, Teslime’yi vurulduğu yerden 50 metre kadar sırtında taşıdığı tespit edildi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Fidan, “'Kız arkadaşıma ulaşamadığım için telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim. Bölgeye geldiğimde kendisini ölü buldum” dedi. Polisteki ilk ifadesinde ise  'Arkadaşlarımızla taksiyle, olayın yaşandığı alana geldik. Çantasından silahı çıkardı ve kendine ateş etti. Ateş ettiği bölgeden 50 metre sırtımda taşıdım ve 112'yi aradım' dedi.

Anne ve babasına uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Teslime Hanedan'ın 10 ay önce yanlarına gittiği Mut ilçesi Kurtsuyu Mahallesi’nde yaşayan babası Beytullah Hanedan ve annesi Nafiye Hanedan hakkında, kendisine şiddet uygulayıp, zorla evde tuttukları gerekçesiyle savcılığa şikayetçi olup, her ikisi için de uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Kurtsuyu Mahalle Muhtarı olan baba Beytullah Hanedan, 'Teslime, arkadaşlarıyla bir olup 'Beni evde zorla tutuyorlar, dövüyorlar' diyerek, savcılığa başvurmuş. Devletin kurumlarından yetkililer evimize gelip, ‘Çocuk senin yanında kalmak istemiyormuş, götüreceğiz' dedi. 'Babasıyım, çocuğuma bakarım' dedim. Bizler, bağ, bahçemizde çalışan çiftçilik yapan insanlarız. Ancak, 'Savcılığın kararı var, sana bırakamayız' dediler. Kızımızı bizden alıp, Silifke Otogarı'na bıraktılar. Kızım Teslime, Aydın'a döndü. Yanında para olmadan, yanımdan alıp götürdüler. Evet, kötü babaysam benim için uzaklaştırma kararı alabilirler. Fakat benden başka ona kim daha iyi bakabilir? Baba, hiç evladını öldürür mü? Olaydan sonda beni arayan kimse olmadı. Haberlerde gördüm. Neden sahip çıktım ben cenazeye? Kendi çocuğum olduğu için. Uzaklaştırma kararı olduğu için Teslime'ye yaklaşamıyordum' dedi.

Teslime'nin 15 gün önce kendisini aradığını aktaran Hanedan, 'Para gönderir misin, ev kiramı ödeyemedim. Giyecek bir şeyler de almam lazım' dedi. Gönderdim. Hatta telefonda bana pişman olduğunu bile söyledi. Bunun üzerine 'Geri dön kızım' dedim. 'Baba, pazartesi günü söz geleceğim' dedi ama bir daha da telefonlarımı açmadı. O gün de beni başka bir telefon numarasından aramıştı' ifadelerini kullandı.

