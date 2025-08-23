onedio
Yılın Dev Anketi: Rihanna'nın En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

Yılın Dev Anketi: Rihanna'nın En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

23.08.2025 - 23:58

Hemen toplanın çünkü bu dönemin en iyi anketi burada. Gelmiş geçmiş en iyi şarkıcılardan biri olan Rihanna'nın en iyi parçasını seçiyoruz. Derin bir nefes alın ve tüm parçalarını aklınızdan geçirin. Sonrasında da o seçimi yapın. Hazırsak başlıyoruz!

Tek bir soru ve tek bir yanıt var... Rihanna'nın en iyi şarkısı sence hangisi?

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
