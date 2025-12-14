Yılbaşı Tatili 4 Güne Çıktı, 750 Bin Tatilci Yollara Düşecek
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yılbaşı döneminde tatil ve etkinlik seçeneklerinin oldukça geniş olduğunu söyledi. Geçen yıla kıyasla rezervasyonlarda yüzde 10 artış yaşandığını belirten Bağlıkaya, yılbaşında yaklaşık 750 bin kişilik bir seyahat hareketliliği beklediklerini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Otel ve konser programları hafta sonuyla birleşti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tatil seçenekleri çok çeşitli hale gelince turistler için cazip hale geldi.
Tur fiyatları 3 bin 600 TL’den başlıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın