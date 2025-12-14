Yılbaşı Tatili 4 Güne Çıktı, 750 Bin Tatilci Yollara Düşecek

Yurt içi turlar kişi başı 3 bin 600 TL’den başlarken, yurt dışı otobüslü turlar 7 bin 500 TL, uçaklı turlar ise 15 bin TL’den başlıyor. Fiyatlar program içeriği ve konaklama süresine göre artış gösteriyor.

Bu yıl yaklaşık 170 bin kişinin yılbaşını yurt dışında geçirmesi bekleniyor. Yurt içinde Doğu Ekspresi, Uludağ, Erciyes, Kapadokya ve Karadeniz öne çıkarken; yurt dışında KKTC, Balkanlar, Dubai, Avrupa şehirleri ve Tayland gibi uzak destinasyonlar yoğun talep görüyor.