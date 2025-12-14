onedio
Yılbaşı Tatili 4 Güne Çıktı, 750 Bin Tatilci Yollara Düşecek

Yılbaşı Tatili 4 Güne Çıktı, 750 Bin Tatilci Yollara Düşecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.12.2025 - 20:35

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yılbaşı döneminde tatil ve etkinlik seçeneklerinin oldukça geniş olduğunu söyledi. Geçen yıla kıyasla rezervasyonlarda yüzde 10 artış yaşandığını belirten Bağlıkaya, yılbaşında yaklaşık 750 bin kişilik bir seyahat hareketliliği beklediklerini açıkladı.

Otel ve konser programları hafta sonuyla birleşti

Otel ve konser programları hafta sonuyla birleşti

Yeni yılın ilk gününün perşembeye denk gelmesiyle birçok otel, kutlamaları hafta sonuna bağlayarak 3 ve 4 günlük tatil paketleri hazırladı. Özellikle Antalya ve KKTC’de ünlü sanatçıların sahne alacağı yılbaşı konserleri büyük ilgi görüyor.

Tatil seçenekleri çok çeşitli hale gelince turistler için cazip hale geldi.

Tatil seçenekleri çok çeşitli hale gelince turistler için cazip hale geldi.

Bağlıkaya, yılbaşında eğlence, kültür, doğa, sıcak iklim ve kış sporları gibi farklı beklentilere yönelik çok sayıda alternatif bulunduğunu söyledi. Seyahat acenteleri, yurt içi ve yurt dışında farklı bütçelere uygun tur programları sunuyor.

Tur fiyatları 3 bin 600 TL'den başlıyor.

Tur fiyatları 3 bin 600 TL’den başlıyor.

Yurt içi turlar kişi başı 3 bin 600 TL’den başlarken, yurt dışı otobüslü turlar 7 bin 500 TL, uçaklı turlar ise 15 bin TL’den başlıyor. Fiyatlar program içeriği ve konaklama süresine göre artış gösteriyor.

Bu yıl yaklaşık 170 bin kişinin yılbaşını yurt dışında geçirmesi bekleniyor. Yurt içinde Doğu Ekspresi, Uludağ, Erciyes, Kapadokya ve Karadeniz öne çıkarken; yurt dışında KKTC, Balkanlar, Dubai, Avrupa şehirleri ve Tayland gibi uzak destinasyonlar yoğun talep görüyor.

*Bu görsel Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
