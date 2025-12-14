onedio
Tekstil Sektörünü Konkordato Krizi Var: 300 Bin Kişi Etkilendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.12.2025 - 20:19

Türkiye’de milyonlarca kişiye istihdam sağlayan tekstil ve hazır giyim sektörü, konkordato ilanları, kapanan fabrikalar ve işten çıkarmalarla son yılların en ağır krizini yaşıyor. Sektör temsilcileri, yaşananların geçici değil, yapısal bir çöküşe işaret ettiğini vurguluyor. Finansmana erişim, düşük faizli krediler, kur istikrarı ve ihracat teşvikleri acil talepler arasında yer alıyor.

Kaynak - Ekonomim

300 firma konkordato ilan etti, istihdam kaybı 300 bine yaklaştı

Verilere göre yalnızca bu yıl yüzlerce firma üretimi durdurdu veya konkordato ilan etti. Son iki yılda toplam istihdam kaybının 300 bine dayandığı belirtiliyor. İstanbul, Denizli, Bursa, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi üretim merkezlerinde pek çok fabrika ya kapandı ya da kapasitesini yüzde 30-40 seviyelerine çekti.

Uzakdoğu ile rekabet sektörü vurdu.

Avrupa’da talebin düşmesi, Çin, Bangladeş ve Vietnam gibi ülkelerin agresif fiyat politikalarıyla birleşince Türk tekstilcinin rekabet gücü zayıfladı. Enerji, ham madde ve kur baskısı nedeniyle birçok üretici aldığı siparişin maliyetini bile karşılayamaz hale geldi. Bazı firmalar üretimden çekilerek farklı alanlara yöneliyor.

Ucuz iş gücü modeli çöktü, yapısal kriz derinleşti.

Suriyeli kayıt dışı iş gücünün azalması ve genç Türk işçilerin sektöre ilgisizliği iş gücü açığını büyüttü. Sektör temsilcilerine göre ucuz iş gücüne dayalı model tükendi. Markalaşamama, fason üretime sıkışma, teknik ve katma değerli üretimde geri kalınması bugünkü krizin temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Tekstilin merkez bölgelerinde kepenkler iniyor.

İstanbul’un tekstil merkezleri olan Merter, Laleli ve Osmanbey’de çok sayıda mağaza ve showroom kapanmış durumda. Yabancı alıcı sayısındaki sert düşüş, artan maliyetler ve finansman sıkıntıları ticareti durma noktasına getirdi. Bir zamanlar gece gündüz hareketli olan sokaklar, bugün boş vitrinler ve kilitli kapılarla dikkat çekiyor.

