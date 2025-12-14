Tekstil Sektörünü Konkordato Krizi Var: 300 Bin Kişi Etkilendi

Verilere göre yalnızca bu yıl yüzlerce firma üretimi durdurdu veya konkordato ilan etti. Son iki yılda toplam istihdam kaybının 300 bine dayandığı belirtiliyor. İstanbul, Denizli, Bursa, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi üretim merkezlerinde pek çok fabrika ya kapandı ya da kapasitesini yüzde 30-40 seviyelerine çekti.