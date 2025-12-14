Tekstil Sektörünü Konkordato Krizi Var: 300 Bin Kişi Etkilendi
Türkiye’de milyonlarca kişiye istihdam sağlayan tekstil ve hazır giyim sektörü, konkordato ilanları, kapanan fabrikalar ve işten çıkarmalarla son yılların en ağır krizini yaşıyor. Sektör temsilcileri, yaşananların geçici değil, yapısal bir çöküşe işaret ettiğini vurguluyor. Finansmana erişim, düşük faizli krediler, kur istikrarı ve ihracat teşvikleri acil talepler arasında yer alıyor.
300 firma konkordato ilan etti, istihdam kaybı 300 bine yaklaştı
Uzakdoğu ile rekabet sektörü vurdu.
Ucuz iş gücü modeli çöktü, yapısal kriz derinleşti.
Tekstilin merkez bölgelerinde kepenkler iniyor.
