Yıl Bitmeden İzlenmesi Gereken 2025’in En İyi Uluslararası Filmleri

2025 sinema açısından beklenenden çok daha zengin bir yıl oldu. Farklı ülkelerden gelen hikayeler film arşivine güçlü imzalar bıraktı. Her film kendi tarzında bir şey söyledi; kimi yaraladı, kimi düşündürdü, kimi de akıp gitti...

BBC film eleştirmenleri Caryn James ve Nicholas Barber 2025’in en iyi uluslararası filmlerini seçti. İşte onlardan birkaçı…

Kaynak: BBC