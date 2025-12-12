Yıl Bitmeden İzlenmesi Gereken 2025’in En İyi Uluslararası Filmleri
2025 sinema açısından beklenenden çok daha zengin bir yıl oldu. Farklı ülkelerden gelen hikayeler film arşivine güçlü imzalar bıraktı. Her film kendi tarzında bir şey söyledi; kimi yaraladı, kimi düşündürdü, kimi de akıp gitti...
BBC film eleştirmenleri Caryn James ve Nicholas Barber 2025’in en iyi uluslararası filmlerini seçti. İşte onlardan birkaçı…
Kaynak: BBC
1. Hamnet
2. Üzgünüm, Bebeğim (Sorry, Baby)
3. Bu Şey Çalışıyor mu? (Is This Thing On?)
4. Birbiri Ardına Savaşlar (One Battle After Another)
5. Başka Seçenek Yok (No Other Choice)
6. Gizli Ajan (The Secret Agent)
7. Gazze’de Bir Çocuğun Son Saatleri: Hind Rajab’ın Sesi (The Voice of Hind Rajab)
8. Duygusal Değer (Sentimental Value)
9. Bu Sadece Bir Kazaydı
10. Marty Supreme
11. Uyan Ölü Adam (Wake Up Dead Man)
12. Baba, Anne, Kız Kardeş, Erkek Kardeş
13. Silahlar (Weapons)
14. En Yüksek 2 En Düşük (High and Low)
15. Onu Geri Getir (Bring Her Back)
