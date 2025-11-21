Yıkmayın, Yapıcı Olun: İlişkinizi Daha Güçlü Kılacak 10 Tüyo
İlişkinin daha güçlü olmasını sağlamak aslında hiç sandığın kadar zor değil. Birkaç tüyoyla çok daha sağlam temelleri olan bir ilişkiye sahip olabilirsin. Peki neler bu küçük tüyolar bakalım mı?
1. İlişkide polislik yapmaya gerek yok.
2. Bir ilişkide gülmeden olmaz.
3. İlişkide tartışmalar oldukça normal.
4. Küçük de olsa her jest kutlamaya değer!
5. İlişkiyi saygı ayakta tutuyor.
6. Geçmişi sürekli gündemde tutmaya ne gerek var?
7. Sen bu ilişkinin kahramanı değilsin.
8. İlişkide flört hiç bitmez.
9. Kıyaslama gibi bir yanlışı asla yapma!
10. Sakinliğini her zaman korumalısın.
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
