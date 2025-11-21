onedio
Yıkmayın, Yapıcı Olun: İlişkinizi Daha Güçlü Kılacak 10 Tüyo

Meryem Hazal Çamurcu
21.11.2025 - 23:46

İlişkinin daha güçlü olmasını sağlamak aslında hiç sandığın kadar zor değil. Birkaç tüyoyla çok daha sağlam temelleri olan bir ilişkiye sahip olabilirsin. Peki neler bu küçük tüyolar bakalım mı?

1. İlişkide polislik yapmaya gerek yok.

İlişkilerde bazen partnerler konuşmayı sorguya çevirebiliyor. Yani karşılıklı iletişim kurmak yerine karşısına geçip sürekli sorular sormak doğru değil. 'Ne dedin, ne yaptın, nereye gittin?' gibi sorular yerine karşılıklı iletişim kurabileceğiniz sohbetler etmelisiniz.

2. Bir ilişkide gülmeden olmaz.

Birlikte gülmek ilişkiyi sağlamlaştırıyor. Birlikte eğlendiğiniz anlar ilişkinin bağlarının güçlendiği zamanlar. Ama burada dikkat etmen gereken partnerinle dalga geçmemek. Yani partnerine gülmeyeceksin, onunla birlikte güleceksin. Çünkü dalga geçmek aranızdaki bağı güçlendirmez, tam tersi bir etki uyandırır.

3. İlişkide tartışmalar oldukça normal.

Her ilişkide tartışma oluyor elbette. Tartışmasız bir ilişki düşünülemez ama mesele tartışmaları kavgaya dönüştürmemek. Her kavga partnerinle aranızdaki bazı bağları koparacaktır. Bu yüzden tartışmaları kavgaya dönüştürmemekte fayda var.

4. Küçük de olsa her jest kutlamaya değer!

Partnerinin sana sabah kahvaltı hazırlaması ya da eve gelirken en sevdiğin çikolatayı alması... Bunlar çok basit şeyler gibi duruyor ama hepsi takdir edilmeye değer. Günlük koşuşturmada yapılan her jesti fark etmek ve takdir etmek gerek!

5. İlişkiyi saygı ayakta tutuyor.

Aşıkken insan bazen sınırları kaçırabiliyor. Mutluyken sınırlarını koruyamıyor olabilirsin ama kişisel alanını ve sınırlarını ilişkideyken koruman gerekiyor. İlişkide zamanla sınırlar iç içe geçiyor ama yine de kendine ait bir kişisel zamanın olmasına dikkat etmelisin.

6. Geçmişi sürekli gündemde tutmaya ne gerek var?

Bunu hepimiz yapıyoruz, kabul edelim. Ama ilişkilerdeki en büyük yanlışlardan biri elbette. Geçmişte bir hata yapılmış ve affedilmişse her tartışmada bunu ortaya çıkarmaya gerek yok. Bunu sürekli yaptığında ilişkin bozulmaya doğru gidecektir.

7. Sen bu ilişkinin kahramanı değilsin.

İlişkilerde bazılarımız partnerimizin kahramanı gibi davranıyoruz. Ama unutma ki senin ilişkide rolün bu değil. Herkes hayatını kendi şekillendirir, sen kimsenin kurtarıcısı olamazsın. Tabii ki partnerine destek olmalısın ama onun kurtarıcısı olmak gibi bir görevin yok, unutma!

8. İlişkide flört hiç bitmez.

Özellikle uzun ilişkilerde partnerler pek flört etmiyorlar. İlişki bazen böyle bir rutine oturuyor ve partnerler sevgili olduklarını unutuyorlar. Ama aslında flört olmadan bir ilişki düşünülemez. İlişkini diri tutmak için flört etmeyi bırakmamalısın.

9. Kıyaslama gibi bir yanlışı asla yapma!

Her ilişki kendine özeldir. Başkalarının ilişkilerine bakıp 'Benim ilişkim neden böyle değil?' diye düşünerek sadece ilişkine zarar verirsin. Özellikle sosyal medyada gördüğün ilişkilerin her zaman gerçeği yansıtmadığını bilmelisin. Eğer bunlara bakarak kendi ilişkini değerlendirmeye başlarsan ilişkinin bütün özgünlüğü yok olur.

10. Sakinliğini her zaman korumalısın.

İlişkide zaman zaman krizler yaşanabilir. Önemli olan böyle anlarda sakin kalabilmek. Bir tepki vermeden önce derin bir nefes alıp sonra karşılık vermen gerekiyor. Fevri aldığın kararlar ve verdiğin cevaplar sadece ilişkini zora sokar, unutma!

