Yıkmayın, Yapıcı Olun: İlişkinizi Daha Güçlü Kılacak 10 Tüyo

İlişkilerde bazılarımız partnerimizin kahramanı gibi davranıyoruz. Ama unutma ki senin ilişkide rolün bu değil. Herkes hayatını kendi şekillendirir, sen kimsenin kurtarıcısı olamazsın. Tabii ki partnerine destek olmalısın ama onun kurtarıcısı olmak gibi bir görevin yok, unutma!