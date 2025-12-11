onedio
"Yeşil" Kod Adlı Mahmut Yıldırım Gazeteci Saygı Öztürk'ü Arayarak Yaşadığını İddia Etmiş

"Yeşil" Kod Adlı Mahmut Yıldırım Gazeteci Saygı Öztürk’ü Arayarak Yaşadığını İddia Etmiş

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.12.2025 - 11:30

1990 yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşanan faili meçhul cinayetlerde parmağı olduğu iddia edilen “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım, yakın siyasi tarihin en karanlık isimlerinden biri. Uzun zamandır hakkında haber olmayan ve devletin kayıtlarında yaşadığı veya öldüğü bulunmayan Mahmut Yıldırım, Sözcü Gazetesi’nden usta gazeteci Saygı Öztürk’ü arayarak yaşadığını söyledi. Öztürk, konuşan kişinin gerçekten “Yeşil” olup olmadığını bilmediğini belirterek aralarında geçen konuşmanın detaylarını yazdı.

"Yeşil" kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım, 90 yıllardaki birçok faili meçhul saldırının faili olarak biliniyor.

“Yeşil” kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım, 90 yıllardaki birçok faili meçhul saldırının faili olarak biliniyor.

Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk, uzun zamandır yaşayıp yaşamadığı bilinmeyen Mahmut Yıldırım’ın gazetenin santralinden kendisini aradığını yazdı.

Konuştuğu kişinin gerçekten “Yeşil” olup olmadığını bilmediğini söyleyen Öztürk’ün yazısından öne çıkan şöyle:

'9 Aralık 2025 tarihinde saat 13.30 civarında gazetemizin santralinden beni arayan kişiyle, uygun olmadığım için konuşamamıştım. Yarım saat sonra yeniden aradı. ‘Ben Yeşil’ dedi.

Tabii ki bu kod isimle bilinen ‘Yeşil’, Bingöl'ün Solhan ilçesi nüfusuna kayıtlı, Güneydoğu'da her olayın içinde olduğu yazılan, söylenen Mahmut Yıldırım'dı.

Ama gerçekten arayan Mahmut Yıldırım mı, yoksa onun adını kullanan başkası mıydı bilemem.

Ben onun gerçekten ‘Yeşil’ olduğunu anlamak için geçmişte yazdığım bazı haberlerle ilgili sorular yönelttim.

1953 doğumlu olduğunu, karaciğer nakli yapıldığını, sağlık durumunun iyi olmadığını anlattı. Karaciğer naklinin farklı bir isimle yapıldığını, bu konuda kendisine yardımcı olan ünlü bir ismin adını verdi.

Uzun bir süre Azerbaycan'da kaldığını, şimdi Türkiye sınırına yakın olan Suriye'de güvendiği bir ülkücü dostunun yanında kaldığını kaydetti.”

"Ben kimseye ihanet etmedim"

“Ben kimseye ihanet etmedim”

“Emekli Binbaşı Cem Ersever'in, Yeşil tarafından öldürüldüğü söyleniyordu.

‘Yeşil’ olduğunu söyleyen kişi, ‘Benim öldürdüğüme ilişkin söylentiler tam anlamıyla Köroğlu efsanesi’ dedi. Çok şeyler yaptığını, ama kimseye ihanet etmediğini anlatırken, en büyük ihanetlerden birisini Suriye'de yaşadığını öne sürdü.

Yeşil, şunları söyledi: ‘Evet, Abdullah Öcalan'ı Şam'da kaldığı evde bombalı araçla öldürecektik. Bu olayda benimle birlikte bir bayan, iki üsteğmen, Bursa Özel Tip Cezaevi'nden alınarak getirilen ismini vermek istemediğim bir kişi ile başka bir arkadaşımız vardı.

Orada aslında Abdullah Öcalan'ı ortadan kaldırmamız mümkünken ihanete uğradık. Başarısız bir suikast girişimi oldu. Bize yardımcı olan Suriyeli aracı uzağa park edince bütün plan bozuldu.’”

"Konya'da yakalandım ancak serbest kaldım"

“Konya’da yakalandım ancak serbest kaldım”

Dış görünüş olarak eski haline benzemediği için Türkiye'ye döndüğünü, ancak Konya'da yakalandığını belirten şahıs, verilen bir emir üzerine serbest bırakıldığını söyledi ama emri kimin verdiğini açıklamadı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
