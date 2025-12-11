"Yeşil" Kod Adlı Mahmut Yıldırım Gazeteci Saygı Öztürk’ü Arayarak Yaşadığını İddia Etmiş
1990 yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşanan faili meçhul cinayetlerde parmağı olduğu iddia edilen “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım, yakın siyasi tarihin en karanlık isimlerinden biri. Uzun zamandır hakkında haber olmayan ve devletin kayıtlarında yaşadığı veya öldüğü bulunmayan Mahmut Yıldırım, Sözcü Gazetesi’nden usta gazeteci Saygı Öztürk’ü arayarak yaşadığını söyledi. Öztürk, konuşan kişinin gerçekten “Yeşil” olup olmadığını bilmediğini belirterek aralarında geçen konuşmanın detaylarını yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Yeşil” kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım, 90 yıllardaki birçok faili meçhul saldırının faili olarak biliniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Ben kimseye ihanet etmedim”
“Konya’da yakalandım ancak serbest kaldım”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın