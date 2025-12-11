Yeşil Kod Adlı Mahmut Yıldırım Kimdir, Kaç Yaşında? Mahmut Yıldırım Öldü mü?

Yeşil ve Ahmet Demir kod adıyla tanınan Mahmut Yıldırım, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Bir dönemin ünlü istihbaratçılarından olan Yıldırım'ın pek çok faili meçhul cinayetlerin arkasındaki isim olduğu iddia ediliyor. 27 yıldır kayıp olan ve kendisinden haber alınmayan istihbaratçı hakkında yazılmış pek çok kitap da bulunuyor.

Son olarak Gazeteci Saygı Öztürk, kendisini telefonla arayan birinin kendini Mahmut Yıldırım olarak tanıttığını iddia etti.

Peki Mahmut Yıldırım kimdir? Mahmut Yıldırım nerede?