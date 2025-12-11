Yeşil Kod Adlı Mahmut Yıldırım Kimdir, Kaç Yaşında? Mahmut Yıldırım Öldü mü?
Yeşil ve Ahmet Demir kod adıyla tanınan Mahmut Yıldırım, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Bir dönemin ünlü istihbaratçılarından olan Yıldırım'ın pek çok faili meçhul cinayetlerin arkasındaki isim olduğu iddia ediliyor. 27 yıldır kayıp olan ve kendisinden haber alınmayan istihbaratçı hakkında yazılmış pek çok kitap da bulunuyor.
Son olarak Gazeteci Saygı Öztürk, kendisini telefonla arayan birinin kendini Mahmut Yıldırım olarak tanıttığını iddia etti.
Peki Mahmut Yıldırım kimdir? Mahmut Yıldırım nerede?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahmut Yıldırım Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahmut Yıldırım Nerede?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın