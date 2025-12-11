onedio
Yeşil Kod Adlı Mahmut Yıldırım Kimdir, Kaç Yaşında? Mahmut Yıldırım Öldü mü?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.12.2025 - 10:58

Yeşil ve Ahmet Demir kod adıyla tanınan Mahmut Yıldırım, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Bir dönemin ünlü istihbaratçılarından olan Yıldırım'ın pek çok faili meçhul cinayetlerin arkasındaki isim olduğu iddia ediliyor. 27 yıldır kayıp olan ve kendisinden haber alınmayan istihbaratçı hakkında yazılmış pek çok kitap da bulunuyor. 

Son olarak Gazeteci Saygı Öztürk, kendisini telefonla arayan birinin kendini Mahmut Yıldırım olarak tanıttığını iddia etti.

Peki Mahmut Yıldırım kimdir? Mahmut Yıldırım nerede?

Mahmut Yıldırım Kimdir?

Yeşil, Sakallı, Kırmızı ve Ahmet Demir kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım, istihbaratçıdır. Mahmut Yıldırım, 3 Mayıs 1953 senesinde Bingöl'ün Solhan ilçesinin Dincik köyünde dünyaya geldi. Aslen Bingöllü olan Yıldırım, Zaza kökenli bir aileden geliyor.

1974 senesinde Kıbrıs Barış Harekatına katıldı ve daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) çalışmaya başladı. Dört yıla yakın bir zamanda farklı görevlerde bulunan Yıldırım, bu nedenle farklı isimlerle de tanındı. Operasyonlarda terör örgütü mensubu gibi giyinmiş ve güvenlikler tarafından fark edilebilmek için ise yeşil fular takmıştır. Bu nedenle Yeşil kod adını almıştır.

Çeşitli faili meçhuller cinayetlerin arkasındaki isim olduğu iddia edilen Yıldırım, ülkeyi terk edip Şam'da yaşamaya başladı.

1996 yılında ise Şam'da güvenlik görevlileri tarafından bulundu. Deşifre edildikten sonra sadece MİT'te değil, JİTEM'de bulunduğu da belirlendi.

Mahmut Yıldırım Nerede?

Mahmut Yıldırım'ın, zaman zaman yaşadığı ve Güneydoğu, Çukurova gibi bölgelerde görüldüğü iddia ediliyor. Ancak Mahmut Yıldırım'ın akıbetiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor.

Mahmut Yıldırım'ın çocuklarından biri olan Murat Yıldırım, 2009 senesinde babası hakkında Yeşil- Savaşçı Yeşil isimli kitabı kaleme aldı.

