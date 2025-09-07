onedio
Yeni Müzik Keşfi: Ferester'ın Dinlemeniz Gereken Şarkıları

07.09.2025 - 15:02

Yeni bir şeyler keşfetmek isteyenler burada mı? Çok doğru bir yerdesiniz işte karşınızda Ferester ve onun ruhunuza işleyen eşsiz güzellikteki sesi. İnsanın için bir huzur dolduruyor ve gerçekten de çok iyi hissetmenizi sağlıyor. E hazırsanız hadi bu huzur dolu keşfe çıkalım!

1. High Hope

2. Days Go By

3. San Diego

4. All These Angels

5. Songbird

6. Renegades on Borrowed Time

7. Take Me Home

8. Thinking Bout You

9. Whisky Tide

10. Here Right Now

11. Canopy

