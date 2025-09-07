Yeni Müzik Keşfi: Ferester'ın Dinlemeniz Gereken Şarkıları
Yeni bir şeyler keşfetmek isteyenler burada mı? Çok doğru bir yerdesiniz işte karşınızda Ferester ve onun ruhunuza işleyen eşsiz güzellikteki sesi. İnsanın için bir huzur dolduruyor ve gerçekten de çok iyi hissetmenizi sağlıyor. E hazırsanız hadi bu huzur dolu keşfe çıkalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. High Hope
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Days Go By
3. San Diego
4. All These Angels
5. Songbird
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Renegades on Borrowed Time
7. Take Me Home
8. Thinking Bout You
9. Whisky Tide
10. Here Right Now
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Canopy
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın