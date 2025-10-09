onedio
Yemek Seçimlerine Göre Seni Yansıtan O Şarkı Ne?

09.10.2025 - 22:04

Yemek seçimlerin her şeyi anlatabilir... Hangi şarkı olabileceğini bile. Bu yüzden sen bu testte seçimlerini yap, biz de yaptığını yemek, içecek ve tatlı seçimlerine göre hangi şarkının seni yansıttığını söyleyelim. Hazırsan hadi başlıyoruz!

1. Öncelikle bir kahvaltı seçer misin?

2. Yanına bir de içecek seçer misin?

3. Ömrünün sonuna kadar tek bir meyve yiyeceksin... Hangisi olurdu?

4. Salata da seçer misin?

5. Sushi seçer misin?

6. Fast food seçecek olsan peki...

7. Akşam yemeği seçer misin?

8. Son olarak soğuk içeceğini seçer misin?

The Beatles - Here Comes The Sun

Justin Timberlake - Can’t Stop the Feeling!

Maroon 5 - Sugar

Coldplay - Adventure Of A Lifetime

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
