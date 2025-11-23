Yeme Alışkanlıklarını Analiz Ediyoruz: Sağlıklı Beslenmeye Ne Kadar Hazırsın?
Can boğazdan gelir ama öyle her yemek her gün yenmez ya... Bir gün hafif bir yemek yersin ama diğer gün bir kebap yiyerek kendini ödüllendirirsin. Bu ne kadar sık oluyor?
İşte bu noktada sağlıklı beslenmeye hazır olup olmadığını kontrol edeceğiz.
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Başlayalım! Çook yorgun olduğun bir akşam eve geldin. En sevdiğin yemek var. Ama ısıtman lazım. Favori cipsin var. Ama kalorili...
4. Restoranlarda yemek yiyeceğin zaman ilk seçimin ne oluyor genelde?
5. Kahvaltıda ilk yediğin şey ne? Seç birini!
6. Yemekten asla vazgeçemeyeceğin ve gözün kapalı bile olsa profesyonelce yiyebileceğin yemek bunlardan hangisi?
7. Markette gezerken bir ürünün içeriğine bakma ihtimalin ne kadar yüksek?
8. Net bir cevap istiyoruz. Şu an diyette misin?
9. Evde yalnız kalmışsın. Mutfakta her şey sana emanet. En çok hangi durum yaşanıyor?
10. Son sorudayız! Kötü geçen bir günün sonunda seni en çok toparlayan şey bunlardan hangisine yakın?
Sağlıklı beslenmeye hazır ve nazırsın!
Sağlıklı beslenmeye çok yakınsın!
Aslında sağlıklı beslenmeye hazırsın ama motivasyona ihtiyacın var.
Sağlıklı beslenmekten çooook uzaktasın…
