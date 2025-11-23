onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Yeme Alışkanlıklarını Analiz Ediyoruz: Sağlıklı Beslenmeye Ne Kadar Hazırsın?

etiket Yeme Alışkanlıklarını Analiz Ediyoruz: Sağlıklı Beslenmeye Ne Kadar Hazırsın?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
23.11.2025 - 19:01

Can boğazdan gelir ama öyle her yemek her gün yenmez ya... Bir gün hafif bir yemek yersin ama diğer gün bir kebap yiyerek kendini ödüllendirirsin. Bu ne kadar sık oluyor?

İşte bu noktada sağlıklı beslenmeye hazır olup olmadığını kontrol edeceğiz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Başlayalım! Çook yorgun olduğun bir akşam eve geldin. En sevdiğin yemek var. Ama ısıtman lazım. Favori cipsin var. Ama kalorili...

4. Restoranlarda yemek yiyeceğin zaman ilk seçimin ne oluyor genelde?

5. Kahvaltıda ilk yediğin şey ne? Seç birini!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yemekten asla vazgeçemeyeceğin ve gözün kapalı bile olsa profesyonelce yiyebileceğin yemek bunlardan hangisi?

7. Markette gezerken bir ürünün içeriğine bakma ihtimalin ne kadar yüksek?

8. Net bir cevap istiyoruz. Şu an diyette misin?

9. Evde yalnız kalmışsın. Mutfakta her şey sana emanet. En çok hangi durum yaşanıyor?

10. Son sorudayız! Kötü geçen bir günün sonunda seni en çok toparlayan şey bunlardan hangisine yakın?

Sağlıklı beslenmeye hazır ve nazırsın!

Sağlıklı beslenmeye hazır ve nazırsın!

Senin kafada taşlar bayağı oturmuş. Neyin sana iyi geldiğini biliyorsun, abartmadan ilerliyorsun ve kendini zorlamadan bu işi götürüyorsun. Yemekle ilişkin hem özgür hem kontrollü bir şekilde ilerliyor. Şunu yemeyeyim diye kasmıyorsun ama sağını solunu da boş bırakmıyorsun. Bu iş sende olur. Hem de güzel olur. Hatta çevrendekiler fark etmeden senden minik ilham bile kapabilir. Sen sadece ritmini bozma, gerisi zaten akıyor.

Sağlıklı beslenmeye çok yakınsın!

Sağlıklı beslenmeye çok yakınsın!

Aslında temel taşların gayet sağlam. Bazen ufak kaçamaklar yapıyorsun ve bazen de “Hadi bugünlük böyle olsun.” diyebiliyorsun. Bunlar işleri bozacak şeyler değil. Çok küçük dokunuşlarla çizgini netleştirecek bir noktadasın.

Kısacası her şey sende var. Sadece vites artıracak o minicik dürtü eksik. Onu da bulduğun an yoluna inanılmaz rahat devam edersin. Kendini zorlamadan, doğal akışında!

Aslında sağlıklı beslenmeye hazırsın ama motivasyona ihtiyacın var.

Aslında sağlıklı beslenmeye hazırsın ama motivasyona ihtiyacın var.

İçinde “Bir gün başlarım ya.” enerjisi var ama o gün bir türlü bugüne denk gelmemiş gibi. Sağlıklı tabak fikrine uzak değilsin, hatta biliyorsun sana iyi geleceğini… Sadece o ilk adımı atmak için küçük bir tetikleyiciye ihtiyacın var.

Bir düzen kursan çok güzel ilerlersin, çünkü sende potansiyel var. Kendini hırpalamadan ve ağır hedefler koymadan başlasan yeter. Arkası gelir, emin ol.

Sağlıklı beslenmekten çooook uzaktasın…

Sağlıklı beslenmekten çooook uzaktasın…

Şu an mutfakla aranda hafif bir mesafe var gibi. Sağlıklı beslenme fikri kulağına fena gelmiyor ama uygulamada işler bir şekilde dağınık. “Yerim ya, ne olacak?” rahatlığın çok baskın. Ama bu kötü bir şey değil, sadece kafa daha oraya kaymamış. İstersen toparlarsın, istemezsen de kimse sana hesap sormuyor. Ama bir gün “Biraz daha hafif hissetsem fena olmazdı...” dersen gayet güzel ilerleyebilecek bir enerjin var. Panik yok, acele yok.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın