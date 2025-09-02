Yazın Soluğu Mısır'da Alanların Bi' Hayli Fazla Olması Goygoycuların Radarından Kaçmadı
Eylül ayının gelmesiyle, yazın sıcakları da yavaş yavaş veda ediyor. Deniz, kum, güneş paylaşımlarına bir süreliğine mola veriyoruz. Fakat bu sene sadece 'deniz, kum, güneş' paylaşımları yoktu sosyal medyada. Tatilini yeni bir ülke görerek değerlendirmek isteyenler bu sene rotasını Mısır'a çevirdi.
Mısır'dan paylaşım yapanlar bir hayli çok olunca elbette goygoyculara da gün doğdu.
Twitter'da Mısır fotoğrafı görmediğimiz tek bir gün bile yoktu!
Öyle ki gitmesek bile Mısır'ı gezmiş kadar olduk.
Bir sen bir de ben...
Yoksa biz mi kaçırdık?
👇🏻
Herkesin aklında aynı soru.
Bu sene evlenme ve Mısır'a gitme senesiydi.
👇🏻
👇🏻
Neyse ki ben de filmlerini izlemiştim.
Biz de hala kuyunun dibinde kurtarılmayı bekliyoruz :)
