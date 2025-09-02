onedio
Haberler
Goygoy
Yazın Soluğu Mısır'da Alanların Bi' Hayli Fazla Olması Goygoycuların Radarından Kaçmadı

Yazın Soluğu Mısır'da Alanların Bi' Hayli Fazla Olması Goygoycuların Radarından Kaçmadı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.09.2025 - 12:42

Eylül ayının gelmesiyle, yazın sıcakları da yavaş yavaş veda ediyor. Deniz, kum, güneş paylaşımlarına bir süreliğine mola veriyoruz. Fakat bu sene sadece 'deniz, kum, güneş' paylaşımları yoktu sosyal medyada. Tatilini yeni bir ülke görerek değerlendirmek isteyenler bu sene rotasını Mısır'a çevirdi. 

Mısır'dan paylaşım yapanlar bir hayli çok olunca elbette goygoyculara da gün doğdu.

Twitter'da Mısır fotoğrafı görmediğimiz tek bir gün bile yoktu!

Öyle ki gitmesek bile Mısır'ı gezmiş kadar olduk.

Bir sen bir de ben...

Yoksa biz mi kaçırdık?

👇🏻

Herkesin aklında aynı soru.

Bu sene evlenme ve Mısır'a gitme senesiydi.

👇🏻

👇🏻

Neyse ki ben de filmlerini izlemiştim.

Biz de hala kuyunun dibinde kurtarılmayı bekliyoruz :)

Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
