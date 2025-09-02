Yazın Soluğu Mısır'da Alanların Bi' Hayli Fazla Olması Goygoycuların Radarından Kaçmadı

Eylül ayının gelmesiyle, yazın sıcakları da yavaş yavaş veda ediyor. Deniz, kum, güneş paylaşımlarına bir süreliğine mola veriyoruz. Fakat bu sene sadece 'deniz, kum, güneş' paylaşımları yoktu sosyal medyada. Tatilini yeni bir ülke görerek değerlendirmek isteyenler bu sene rotasını Mısır'a çevirdi.

Mısır'dan paylaşım yapanlar bir hayli çok olunca elbette goygoyculara da gün doğdu.