Sevgilisine Hakmar'dan Çıkıp Bim'e Girerken İzin Alması Gerektiğini Söyleyen Kişi Goygoycuların Diline Düştü
Bir goygoy ülkesi olduğumuz gerçeğine artık hepimiz vakıfızdır. Konu her ne olursa olsun goygoycular hemen gerekli yerde bulunur ve okuyanları kahkahaya boğacak yorumu yapar. Bu kez neyle karşılaşacağımızı merak ederken, ortaya binlerce goygoy tweet'inin atılmasına yol açan bir olay yaşandı. Dün bir X kullanıcısı, bir şahsın evlenmek istediği kadının Hakmar'dan çıkıp BİM'e giderken kendisinden izin alması gerektiğini dile getirdiği mesajlar goygoyculardan nasibini aldı. Ortaya birbirinden komik yorumlar çıktı.
Dün X'te bir kullanıcının paylaştığı mesajda, bir adamın evlenmek istediği kadından istekleri yer aldı.
