Sosyal Medya Kullanıcılarının "Köylü" Bulduğu Kelimeler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.08.2025 - 15:55

Günlük hayatımızda kullandığımız pek çok kelime var. Kimisi sonradan hayatımıza sosyal medya aracılığıyla girdi, kimisi de uzun süredir bizlerle. Peki bu kelimeler arasında 'köylü' hissettirenler var mı? 

Olmaz olur mu :)

Bir X kullanıcısının paylaşımı üzerine pek çok kullanıcı kullandıklarında köylü gibi hissettikleri kelimeleri paylaştı. Örnekler arttıkça pek çok kişi de hak verdi bu tespitlere.

Gelin bakalım siz de hak verecek misiniz?

İlk tespit şöyleydi;

twitter.com

Ardından örneklerin ardı arkası kesilmedi.

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Bu kelimelerin anlamlarını biliyorsunuz değil mi?

twitter.com

Neyse, bilmemek de normal :)

twitter.com
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Sizce en köylü kelime nedir? :)

twitter.com

