Sosyal Medya Kullanıcılarının "Köylü" Bulduğu Kelimeler
Günlük hayatımızda kullandığımız pek çok kelime var. Kimisi sonradan hayatımıza sosyal medya aracılığıyla girdi, kimisi de uzun süredir bizlerle. Peki bu kelimeler arasında 'köylü' hissettirenler var mı?
Olmaz olur mu :)
Bir X kullanıcısının paylaşımı üzerine pek çok kullanıcı kullandıklarında köylü gibi hissettikleri kelimeleri paylaştı. Örnekler arttıkça pek çok kişi de hak verdi bu tespitlere.
Gelin bakalım siz de hak verecek misiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk tespit şöyleydi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından örneklerin ardı arkası kesilmedi.
👇🏻
Bu kelimelerin anlamlarını biliyorsunuz değil mi?
Neyse, bilmemek de normal :)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Sizce en köylü kelime nedir? :)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın