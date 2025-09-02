onedio
1 Eylül Pazartesi Günü Yeni Hayatı İçin Umduğunu Bulamayanların Güldüren Paylaşımları

1 Eylül Pazartesi Günü Yeni Hayatı İçin Umduğunu Bulamayanların Güldüren Paylaşımları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.09.2025 - 09:41

Sosyal medya ahalisi, 1 Eylül pazartesi gününe denk geldiği için çok heyecanlıydı! Yeni hayatına başlamayı planlayanlar, bu özel tarihi kendilerine rehber edindi. Hem yeni bir ay hem de yeni bir mevsimin başlangıcı olan 1 Eylül'ün yeni bir hayata başlamak için en güzel tarih olduğu konuşuluyordu.

Peki ne oldu? Kimileri 1 Eylül'ü çok güzel değerlendirse de bu tarihi pas geçenler de yok değil :)

Sosyal medya kullanıcıları, 1 Eylül'ün heyecanıyla yanıp tutuşuyordu.

Pek çok kişiden bu konuda güldüren tweetler gelmişti;

Peki ne mi oldu? :)

Çoğu kişi bu tarihi de es geçmeye karar verdi.

Kimileri de 1 Aralık'a sakladı kendini.

Zaten ilk darbeyi de buradan almışız!

Bekleyelim bakalım.

Bit artık Eylül :)

