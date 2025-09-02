1 Eylül Pazartesi Günü Yeni Hayatı İçin Umduğunu Bulamayanların Güldüren Paylaşımları
Sosyal medya ahalisi, 1 Eylül pazartesi gününe denk geldiği için çok heyecanlıydı! Yeni hayatına başlamayı planlayanlar, bu özel tarihi kendilerine rehber edindi. Hem yeni bir ay hem de yeni bir mevsimin başlangıcı olan 1 Eylül'ün yeni bir hayata başlamak için en güzel tarih olduğu konuşuluyordu.
Peki ne oldu? Kimileri 1 Eylül'ü çok güzel değerlendirse de bu tarihi pas geçenler de yok değil :)
Sosyal medya kullanıcıları, 1 Eylül'ün heyecanıyla yanıp tutuşuyordu.
Peki ne mi oldu? :)
Çoğu kişi bu tarihi de es geçmeye karar verdi.
Kimileri de 1 Aralık'a sakladı kendini.
Zaten ilk darbeyi de buradan almışız!
Bekleyelim bakalım.
