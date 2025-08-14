onedio
Yaz Dizilerinin Vazgeçilmezi Olan Şarkılar

etiket Yaz Dizilerinin Vazgeçilmezi Olan Şarkılar

Aslı Uysal
Aslı Uysal
14.08.2025 - 23:42

Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi, o sıcacık akşamları ekran başına kilitleyen yaz dizileridir. Bu aşkı sanki kendimiz yaşıyormuş kadar heyecanlanır ve hayal kurarız. Özellikle de bazı sahnelerde çalan şarkılar var ki, bu aşkı daha iyi anlamamızı sağlıyor. İşte o şarkılar!

1. Aşk Lazım

2. Bu Gece

3. Senden Başka

4. Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda

5. Sor

6. Bana Ellerini Ver

7. Aşk Mı Lazım

8. Hiç Bitmez Bu Masal

9. Her Yerde Sen

10. Peri

Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
