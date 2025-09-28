onedio
Yavuz Bülent Bâkiler Kimdir? Şair ve Yazar Yavuz Bülent Bâkiler Neden Hayatını Kaybetti?

28.09.2025 - 13:01

Yavuz Bülent Bâkiler Türk edebiyatının önemli isimlerinden... Şair ve yazar olarak yıllarca kültürel mirasımıza katkıda bulunmuş, hem duygusal hem de toplumsal temaları ustalıkla işlemiş Bâkiler, bugün aramızdan ayrıldı. Peki, edebiyat dünyasının değerli ismi neden hayatını kaybetti?

Yavuz Bülent Bâkiler'e dair tüm detaylar içeriğin devamında...

Yavuz Bülent Bâkiler Kimdir?

Yavuz Bülent Bâkiler, 23 Nisan 1936 tarihinde Sivas'ta doğmuştur. Ailesi Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden göç etmiş bir ailedir. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya'da tamamlamış, ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1960 yılında bitirmiştir.

Yavuz Bülent Bâkiler Kaç Yaşında?

Bugün itibarıyla 89 yaşında olan Yavuz Bülent Bâkiler, uzun yıllardır edebiyat dünyasında aktif bir şekilde yer almaktadır.

Yavuz Bülent Bâkiler Nereli?

Sivas doğumlu olan Bâkiler'in ailesi Azerbaycan kökenlidir. Bu köken onun edebi ve kültürel perspektifini de etkilemiştir.

Yavuz Bülent Bâkiler Kariyer Başlangıcı

Kariyerine 1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra gazetecilikle başlamıştır. Yeni İstanbul gazetesinde çalıştıktan sonra, TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığı'nda kültür programları hazırlayıp sunmuştur. 1969-1975 yılları arasında Sivas'ta avukatlık yapmıştır.

Daha sonra bürokrasiye adım atarak, 1975-1976 yıllarında Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı'nda hukuk müşaviri olarak görev yapmıştır. 1976-1979 yılları arasında Ankara Televizyonu'nda çalışmış, 1979-1980 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 12 Eylül darbesi sonrasında müşavir kadrosuna atanmış ve 1992 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür.

Yavuz Bülent Bâkiler Şiirleri

  • Gözlerin İstanbul Oluyor Birden

  • Şaşırdım Kaldım İşte Bilmem Ki Nemsin

  • Sen Sen Sen

  • Anadolu

  • Bir Gün Baksam Ki Gelmişsin

  • Yalnızlık

  • Duvak

  • Seninle

  • Harman

Yavuz Bülent Bâkiler Neden Öldü?

Yavuz Bülent Bâkiler, 28 Eylül 2025 tarihinde, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti. Ölümüne ilişkin spesifik bir sağlık durumu açıklaması yapılmadı; ancak önceki yıllarda kalp ritm bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı biliniyor

