Yavuz Bülent Bâkiler Kimdir? Şair ve Yazar Yavuz Bülent Bâkiler Neden Hayatını Kaybetti?

Yavuz Bülent Bâkiler, 23 Nisan 1936 tarihinde Sivas'ta doğmuştur. Ailesi Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden göç etmiş bir ailedir. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya'da tamamlamış, ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1960 yılında bitirmiştir.

Yavuz Bülent Bâkiler Kaç Yaşında?

Bugün itibarıyla 89 yaşında olan Yavuz Bülent Bâkiler, uzun yıllardır edebiyat dünyasında aktif bir şekilde yer almaktadır.

Yavuz Bülent Bâkiler Nereli?

Sivas doğumlu olan Bâkiler'in ailesi Azerbaycan kökenlidir. Bu köken onun edebi ve kültürel perspektifini de etkilemiştir.