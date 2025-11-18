onedio
Yatırım Araçlarından Ne Kadar Anlıyorsun?

Meryem Hazal Çamurcu
18.11.2025 - 17:35

Yatırım dünyası bazen çok karmaşık ve göz korkutucu olabiliyor. Hangi yatırım aracı ne işe yarıyor, hangisi daha avantajlı, riskleri neler bunuları bilmek bazen çok zor. Peki sen yatırım araçlarından ne kadar anlıyorsun, bakalım mı?

1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım mı?

2. Yaşın peki?

3. Eline 10.000 TL geçti, ne yapacaksın?

4. Faiz ve borsa arasındaki farkı biliyor musun?

5. Bir sabah uyandın ve dolar düşmüş, ne hissedersin?

6. Enflasyon karşısında paranı nasıl koruyorsun peki?

7. Finansal okuryazarlık ne demek?

8. Borsada bir kayıp yaşadın, ne yaparsın?

9. Kısa vadeli yatırımları mı uzun vadeli yatırımları mı tercih edersin?

10. Son bir soru daha. Portföyü çeşitlendirmek neden önemli?

Yatırım araçları senden sorulur!

Sen yatırım araçlarını çok iyi biliyorsun. Sadece bilmekle kalmayıp hangisinin daha riskli hangisinin daha iyi olduğuna karar verebilecek kadar bu konularda iyisin. Bütün yatırım araçlarından haberin var ve bulunduğun zamanda hangisinin senin için daha iyi olacağına karar verebiliyorsun. Yatırım araçlarını bu kadar iyi bilen biri ancak tebrik edilir!

Sen bu işi biliyorsun!

Belki tüm yatırım araçlarını çok iyi bilmiyor olabilirsin ama genel bir bilgin var. Temel kavramları biliyorsun ve temel bazı yatırım araçlarını nasıl takip edileceğini de biliyorsun. Ama öyle derinden bir bilgin yok. O kadarına da gerek yok zaten, öyle değil mi? Sen piyasaları ve haberleri takip edecek kadar bu işe hakimsin. Senin yatırım araçları bilgin seni oldukça yükseklere koyuyor zaten, bize diyecek söz kalmıyor!

Sen bu işlerden pek anlamıyorsun sanki!

Yatırım araçları olduğunu biliyorsun ve bazılarını çok temel seviyede biliyorsun ama fazlası yok. Yani araçların risklerinden, ne zaman bu araçlara yatırım yapılcağından pek haberin yok. Sen sadece adlarını biliyorsun ama yatırım yapılacaksa neye yapılacağını hiç bilmiyorsun. O yüzden kendi başına yatırım yapmayı pek beceremiyorsun. Ama bu yatırım merakın ile bunları da hızlıca öğrenirsin bizce!

Senin yatırım konusunda kendini daha çok geliştirmen gerekiyor.

Yatırım araçlarını bırak, sen yatırımın kelime anlamını bile zor biliyorsun. Yatırım araçları nelermiş, hangi araç daha az riskliymiş sen bunları hiç bilmiyorsun. Bilmemenin ötesinde pek de anlamıyorsun. Yatırım yaparken verdiğin kararlar genelde duygusal kararlar oluyor. O yüzden yatırım kararı verirken yanlış kararlar alabiliyorsun. Bizim önerimiz iyice araştırmadan yatırım yapmaman!

