Yastığa Sarılıp “Keşke O da Dinlese” Diyeceğin 14 Şarkı

etiket Yastığa Sarılıp “Keşke O da Dinlese” Diyeceğin 14 Şarkı

Ecem Bekar
17.08.2025 - 23:40

Bazı şarkılar vardır... Sanki seni anlatmaz, direkt seni okur. Yalnız bir gece, yastığa sarılmışsın, belki telefon ekranına bakıp duruyorsun. Belki de çoktan silmişsin ama hâlâ içinde ukde… İşte tam o ruh hali için, bir de onun da dinlemesini içinden geçirdiğin 14 parça:

1. Lewis Capaldi – Someone You Loved

2. Sezen Aksu – Seni İstiyorum

3. Gülşen – Be Adam

4. James Arthur – Say You Won’t Let Go

5. Güliz Ayla – Olmazsan Olmaz

6. Billie Eilish – Happier Than Ever

7.

8. Adele – All I Ask

9. Redd – Biliyorsun

10. Bon Iver – Skinny Love

11. Vega – Bihaber

12. Coldplay - The Scientist

13. Damien Rice – 9 Crimes

14. Cem Adrian – Gidemem

