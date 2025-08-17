Yastığa Sarılıp “Keşke O da Dinlese” Diyeceğin 14 Şarkı
Bazı şarkılar vardır... Sanki seni anlatmaz, direkt seni okur. Yalnız bir gece, yastığa sarılmışsın, belki telefon ekranına bakıp duruyorsun. Belki de çoktan silmişsin ama hâlâ içinde ukde… İşte tam o ruh hali için, bir de onun da dinlemesini içinden geçirdiğin 14 parça:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Lewis Capaldi – Someone You Loved
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sezen Aksu – Seni İstiyorum
3. Gülşen – Be Adam
4. James Arthur – Say You Won’t Let Go
5. Güliz Ayla – Olmazsan Olmaz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Billie Eilish – Happier Than Ever
7.
8. Adele – All I Ask
9. Redd – Biliyorsun
10. Bon Iver – Skinny Love
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Vega – Bihaber
12. Coldplay - The Scientist
13. Damien Rice – 9 Crimes
14. Cem Adrian – Gidemem
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın