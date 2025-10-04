Yasir Arafat'ın 1978'de Verdiği Bir Röportajda İsrail ve Batı Medyası Hakkında Söyledikleri Yeniden Hatırlandı

Son dönemde tüm dünyanın gözü İsrail ve Filistin arasında çatışmalarda. Gazze’de büyük bir yıkım yaşanırken, milyonlarca sivil açlıkla mücadele eder duruma geldi. Günden güne insani kriz derinleşti. İsrail ordusu bazı bölgelerde operasyonlarını yavaşlattığını açıklasa da, hava saldırıları ve abluka hala sürüyor. Gazze’de su, elektrik ve sağlık hizmetlerine erişim neredeyse imkansız hale geldi. Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülük ettiği yeni bir barış planı gündeme geldi.
1978 senesinde Yasir Arafat'ın bir röportajında söyledikleri yeniden hatırlandı. Arafat'ın o güne dair söyledikleri, hiçbir şeyin değişmediğini yeniden ortaya koydu.
Buradan izleyebilirsiniz;
Yasir Arafat, Filistin’in bağımsızlık mücadelesinin en tanınmış liderlerinden biriydi.
O gerçek bir önderdi. Düşmanları bile ona saygı duyardı.