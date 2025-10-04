onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yasir Arafat'ın 1978'de Verdiği Bir Röportajda İsrail ve Batı Medyası Hakkında Söyledikleri Yeniden Hatırlandı

Yasir Arafat'ın 1978'de Verdiği Bir Röportajda İsrail ve Batı Medyası Hakkında Söyledikleri Yeniden Hatırlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.10.2025 - 22:26

İçerik Devam Ediyor

Son dönemde tüm dünyanın gözü İsrail ve Filistin arasında çatışmalarda. Gazze’de büyük bir yıkım yaşanırken, milyonlarca sivil açlıkla mücadele eder duruma geldi. Günden güne insani kriz derinleşti. İsrail ordusu bazı bölgelerde operasyonlarını yavaşlattığını açıklasa da, hava saldırıları ve abluka hala sürüyor. Gazze’de su, elektrik ve sağlık hizmetlerine erişim neredeyse imkansız hale geldi. Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülük ettiği yeni bir barış planı gündeme geldi.

1978 senesinde Yasir Arafat'ın bir röportajında söyledikleri yeniden hatırlandı. Arafat'ın o güne dair söyledikleri, hiçbir şeyin değişmediğini yeniden ortaya koydu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Yasir Arafat, Filistin’in bağımsızlık mücadelesinin en tanınmış liderlerinden biriydi.

Yasir Arafat, Filistin’in bağımsızlık mücadelesinin en tanınmış liderlerinden biriydi.

Uzun yıllar Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)’nün başkanlığını yaptı. Filistin’in İsrail işgaline karşı verdiği mücadelenin simgesi haline geldi. 1990’larda Oslo Anlaşmaları sürecinde İsrail ile barış görüşmeleri yapmış ve bu süreçte İzak Rabin ve Şimon Peres ile birlikte 1994 Nobel Barış Ödülü’nü kazandı. Ancak barış sürecinin kalıcı olamaması ve çatışmaların yeniden başlaması nedeniyle dönem dönem eleştirilmişti. İsrail'den 'Sizin bebeğiniz' diye bahseden Arafat'ın, batı medyasına karşı söyledikleri günümüzde yaşananları hatırlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
herohe7189

Yase rArafatin servetini de yaz ISID gelini... Kocaeli’nin İzmit ilçesinde genç bir kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı. İstiklal Caddesi’nde dün akşam ... Devamını Gör

Davonn Davonn

Konuyla ne alaka? Arafat El-Fetih'in lideriydi. Hamas, El-Fetihi seküler olarak gören radikaller tarafından kurulmuş ve FHKP-C ve El-Fetihi zayıflatması için... Devamını Gör

Ondan Sonra

O gerçek bir önderdi. Düşmanları bile ona saygı duyardı.