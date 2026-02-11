Yaş Aldıkça Hafızamız Neden Zayıflar? Yeni Çalışma Ezber Bozdu

Çalışma ayrıca Alzheimer riskiyle ilişkilendirilen APOE ε4 gen varyantını taşıyan kişileri de inceledi. Varyantı taşıyanlarda beyin hacmi kaybı daha hızlı ilerledi ve hafıza düşüşü daha belirgin oldu. Ancak genel seyir diğer katılımcılarla aynı çizgide kaldı. Genetik faktör süreci hızlandırdı fakat mekanizmayı değiştirmedi.

Elde edilen bulgular, hafıza kaybını tek noktadaki hasarla açıklamak yerine, zaman içinde biriken kırılganlıklar ve yaygın beyin küçülmesi üzerinden değerlendirmeyi öneriyor. Tedavi yaklaşımları açısından sonuçlar dikkat çekici. Eğer hafıza gerilemesi geniş ölçekli beyin değişimlerinin sonucuysa, gelecekte geliştirilecek yöntemlerin tek bölgeye odaklanması yeterli olmayabilir.