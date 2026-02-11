onedio
Yaş Aldıkça Hafızamız Neden Zayıflar? Yeni Çalışma Ezber Bozdu

Gökçe Cici
11.02.2026 - 16:29

Yaş ilerledikçe hafızanın zayıfladığı sıkça dile getiriliyor. Ancak konu yalnızca takvim yaşıyla açıklanamayacak kadar karmaşık görünüyor. Nature Communications’ta yayımlanan geniş çaplı araştırma, beynin nasıl değiştiğine dair önemli veriler sundu. Yaklaşık 3.800 sağlıklı kişinin verileri incelendi. Ortaya çıkan tablo, hafıza kaybına dair ezberleri sorgulatacak nitelikte.

Hafıza kaybı sadece yaşla açıklanamıyor

Hafıza kaybı sadece yaşla açıklanamıyor

Oslo Üniversitesi araştırmacıları, dünya genelinde yürütülen uzun soluklu çalışmalardan 10 bini aşkın MR görüntüsünü ve 13 binden fazla hafıza testini bir araya getirdi. Elde edilen veri seti, yaşlanan beynin nasıl değiştiğine dair şimdiye kadarki en kapsamlı analizlerden sayılıyor. 

Özellikle epizodik hafıza, yani geçmiş olayları hatırlama kapasitesinde düşüş gözlemlendi. Ancak gerileme her bireyde aynı hızda ilerlemiyor.

Araştırma, hafıza kaybının yalnızca hipokampusla sınırlı olmadığını gösterdi. Hipokampus hafızanın merkezi kabul edilse de, asıl belirleyici olan beynin genel hacmindeki küçülme. Özellikle 60 yaş sonrasında doku kaybı daha belirgin hale geliyor. Ortalama hızın üzerinde beyin hacmi kaybı yaşayan kişilerde hafıza gerilemesi daha keskin seyrediyor.

Genetik risk süreci hızlandırıyor ama yön değiştirmiyor

Çalışma ayrıca Alzheimer riskiyle ilişkilendirilen APOE ε4 gen varyantını taşıyan kişileri de inceledi. Varyantı taşıyanlarda beyin hacmi kaybı daha hızlı ilerledi ve hafıza düşüşü daha belirgin oldu. Ancak genel seyir diğer katılımcılarla aynı çizgide kaldı. Genetik faktör süreci hızlandırdı fakat mekanizmayı değiştirmedi.

Elde edilen bulgular, hafıza kaybını tek noktadaki hasarla açıklamak yerine, zaman içinde biriken kırılganlıklar ve yaygın beyin küçülmesi üzerinden değerlendirmeyi öneriyor. Tedavi yaklaşımları açısından sonuçlar dikkat çekici. Eğer hafıza gerilemesi geniş ölçekli beyin değişimlerinin sonucuysa, gelecekte geliştirilecek yöntemlerin tek bölgeye odaklanması yeterli olmayabilir.

