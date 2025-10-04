Yapay Zekaya Sorduk: Para Tarih Boyunca Hiç İcat Edilmeseydi Nasıl Bir Düzen Kurulurdu?

Para olmayınca alışverişin tek yolu takas olurdu. Elinizdeki bir ekmek karşılığında belki bir çift ayakkabı alabilirdiniz ama sorun şu ki herkesin ihtiyacı aynı anda aynı şeye denk gelmezdi. Bu da insan ilişkilerini “benim ihtiyacım – senin ihtiyacın” denklemine kilitlerdi. Pazarlık sanatı hayatın merkezine yerleşirdi ve kimin ağzı daha iyi laf yapıyorsa, o kazanırdı. Yani bugünün finans uzmanı kavramı yerine takas ustası vardı. Muhtemelen de bu beceri çocuk yaşta öğretilen en önemli derslerden biri olurdu.