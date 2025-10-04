Yapay Zekaya Sorduk: Para Tarih Boyunca Hiç İcat Edilmeseydi Nasıl Bir Düzen Kurulurdu?
İnsanlık tarihinin en büyük icatlarından biri kuşkusuz para. Hayal edelim hep birlikte! Eğer para hiç var olmasaydı, hayatımız nasıl bir düzene otururdu? Belki daha huzurlu, belki daha karmaşık bir dünya… İşte paranın hiç icat edilmediği alternatif evrende yaşayabileceğimiz o düzen...
Takasın krallığı kurulurdu.
Zenginlik mal mülkle ölçülürdü.
Ekonomi yerelleşir, küreselleşme çökerdi.
İnsanlar daha üretken olurdu.
Sosyal hiyerarşi farklı şekilde şekillenir.
Bilim ve teknoloji daha yavaş ilerlerdi.
Kültür ve sanat farklı yönlere evrilirdi.
Güvenlik ve çatışma daha çetrefilli hale gelirdi.
Din ve inanç sistemleri daha farklı şekillenirdi.
