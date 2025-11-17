Yapay Zekaya Sorduk: Faiz Artışı Gerçekten Enflasyonu Düşürür mü?
Enflasyon nasıl düşer? Peki ya faiz artışı gerçekten enflasyonu düşürüyor mu? İşte tüm bu soruları yapay zekaya sorduk, o da yanıtladı. Peki neler mi dedi? Merak edenleri hemen içeriğimize alalım!
“Faiz artışı gerçekten enflasyonu düşürür mü?” diye yapay zekaya sorduk...
Teoride evet, aslında faiz artışı talebi yavaşlatır.
Yüksek faiz, parayı harcamak yerine tutmaya teşvik eder.
Fakat faiz artışının etkisi anında değil, gecikmelidir.
Bazı durumlarda enflasyonun nedeni talep değil arzdır.
Aşırı faiz artışı ekonomik daralma yaratabilir.
Beklentiler, faiz kadar güçlüdür.
Faiz artışı, yabancı sermaye girişini teşvik eder.
Sonuç olarak faiz enflasyonu düşürebilir ama tek başına yeterli bir unsur değildir.
