Yapay Zeka Yanıtlıyor: Tüm Vergiler Kalkarsa Ekonomi Nasıl Ayakta Kalır?

Vergiler kalktığında devletin gelirleri ciddi oranda azalacağı için, halkın alışık olduğu birçok ücretsiz veya ucuz hizmet aksayabilir. Örneğin ücretsiz eğitim, devlet hastaneleri, yol yapımı ve toplu ulaşım gibi hizmetler ya durma noktasına gelir ya da tamamen özel sektöre devredilir. Bu da vatandaşın günlük hayatını doğrudan etkiler çünkü özel sektör kâr amacıyla çalışır. Dolayısıyla, sağlık ya da eğitim hizmetleri herkes için ulaşılabilir olmaktan çıkar. Bu durum, toplumda gelir adaletsizliğini artırır. Vergisiz bir dünyada aslında halk, dolaylı olarak daha çok para harcamak zorunda kalabilir. Yani vergi vermekten kurtulurken, cebinden çıkacak para çok daha fazla olur.