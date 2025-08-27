Yapay Zeka Yanıtladı: Tüm Dünya Tek Bir Hükûmetle Yönetilse Ne Olurdu?

Genelde ütopya olarak ele alınan bir düşüncenin derinlerine ineceğiz! Böylece aslında distopik bir ortam da oluşturabileceğini göreceğiz.

Bütün dünyanın tek bir hükümet tarafından yürütüldüğünü hayal etmeye hazır mısınız? Yapay zeka bizlere böyle bir durumda nelerle karşılaşacağımızı anlatıyor. Gelin, birlikte bakalım!