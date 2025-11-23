Yapay Zeka Cevaplıyor: Yapay Zeka Üretkenliği Artırırken İşsizliği de Artırır mı?
Yapay zeka artık hayatımızın her alanında. En ufak şeyi bile onu soruyoruz. Bazı işlerimizde yapay zekadan destek alıyoruz. Evet üretkenliğimizi artırıyor ve pratik çözümler sunuyor. Peki bu ileride bir sorun olabilir mi? Yapay zeka üretkenliği artırırken zaman içerisinde başka mesleklerin yerine geçerek işsizliği de artırabilir mi? İşte bu soruları yapay zekanın ta kendisine sorduk, o da yanıtladı. Buyrun cevaplarını görelim, bakalım ne demiş!
Yapay zekaya göre, kendisi üretkenliği olağanüstü şekilde artırabilir.
Bazı iş kollarını ortadan kaldırabilir.
Ama bununla birlikte yeni meslek alanları da yaratır.
Niteliksiz iş gücü için risk oluşturma ihtimali vardır.
Olası durumların önüne geçmek için yeniden eğitimle bu denge kurulabilir.
Aslında yapay zeka insan yaratıcılığını tamamlar, onun yerini almaz.
Şirketlerde istihdam yapısı zamanla değişebilir.
Küresel gelir eşitsizliğini artırma riski bulunur.
Verimlilik ve üretkenlik artışı uzun vadede istihdamı da güçlendirir.
Sonuç olarak yaşanan bu dönüşüm kaçınılmazdır, bu yüzden denge gereklidir.
